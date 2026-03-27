Майно, годинники і роялті: що задекларував Віталій Кличко у 2025 році

Мер Києва Віталій Кличко у 2025 році задекларував 16 млн 820 тис. грн доходів. Серед джерел доходу - зарплата міського голови, роялті, дохід від відчуження рухомого майна та подарунки від брата Володимира.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на електронну декларацію про майно і доходи за 2025 рік.

Майно і доходи Віталія Кличка

У 2025 році мер Києва Віталій Кличко отримав зарплату в розмірі 1,44 млн грн, роялті - 12,74 млн грн, дохід від відчуження рухомого майна склав 892тис. грн, а подарунки у негрошовій формі від брата Володимира Кличка - 1,74 млн грн.

У декларації також зазначено, що він має на банківських рахунках 1,1 млн грн, $192,2 тис. і €153,5 тис., готівкою - 203,4 тис. грн, $54,2 тис. і €38 тис., а ще позичив брату Володимиру $53,6 тис. і €2,2 млн.

Згідно з декларацією, Віталій Кличко володіє квартирою площею 251,8 кв. м у Києві та зареєстрований у квартирі брата площею 43,6 кв. м. Крім того, він є власником будинку відпочинку площею 785,5 кв. м і користується земельною ділянкою площею 2,5 тис. кв. м у Лютіжі Київської області.

Мер також має мотоцикл Fine Custom Puncher 2009 року випуску та причіп Ironhorse Widebody 2013 року. Крім того, він безоплатно користується трьома автомобілями, серед яких дві Toyota Sequoia 2021 року та Toyota Sequoia 2014 року, що орендуються його братом.

У декларації Кличко також вказав антикварний камінний годинник фірми Jacques Murray & Co, сім наручних чоловічих годинників (дві IWC, три Frank Muller і дві Mont Blanc), рояль Yamaha та два карабіни Desert Tactical Arms.

Разом із братом він володіє кількома торговими марками: "КличкО", "KLICHKO" та "KLITSCHKO".

Крім того, мер має корпоративні права у двох благодійних організаціях: "Благодійний фонд "Майбутній Київ" та "Благодійний фонд "Фонд Кличка".

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко оприлюднила декларацію за 2025 рік, згідно якої її сукупний дохід становив 4,76 млн грн.