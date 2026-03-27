Имущество, часы и роялти: что задекларировал Виталий Кличко в 2025 году

Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко в 2025 году задекларировал 16 млн 820 тыс. грн доходов. Среди источников дохода – зарплата городского головы, роялти, доход от отчуждения движимого имущества и подарки от брата Владимира.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на электронную декларацию об имуществе и доходах за 2025 год.

Имущество и доходы Виталия Кличко

В 2025 году мэр Киева Виталий Кличко получил зарплату в размере 1,44 млн грн, роялти – 12,74 млн грн, доход от отчуждения движимого имущества составил 892тыс. грн, а подарки в неденежной форме от брата Владимира Кличко – 1,74 млн грн.

В декларации также указано, что он имеет на банковских счетах 1,1 млн грн, $192,2 тыс. и €153,5 тыс., наличными - 203,4 тыс. грн, $54,2 тыс. и €38 тыс., а еще одолжил брату Владимиру $53,6 тыс. и €2,2 млн.

Согласно декларации, Виталий Кличко владеет квартирой площадью 251,8 кв. м в Киеве и зарегистрирован в квартире брата площадью 43,6 кв. м. Кроме того, он владеет домом отдыха площадью 785,5 кв. м и пользуется земельным участком площадью 2,5 тыс. кв. м в Лютеже Киевской области.

Мэр также имеет мотоцикл Fine Custom Puncher 2009 года выпуска и прицеп Ironhorse Widebody 2013 года. Кроме того, он бесплатно пользуется тремя автомобилями, среди которых две Toyota Sequoia 2021 года и Toyota Sequoia 2014 года, арендуемые его братом.

В декларации Кличко также указал антикварные каминные часы фирмы Jacques Murray & Co, семь наручных мужских часов (две IWC, три Frank Muller и две Mont Blanc), рояль Yamaha и два карабина Desert Tactical Arms.

Вместе с братом он владеет несколькими торговыми марками: "Кличко", "KLICHKO" и "KLITSCHKO".

Кроме того, мэр имеет корпоративные права в двух благотворительных организациях: "Благотворительный фонд "Будущий Киев" и "Благотворительный фонд "Фонд Кличко".

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко обнародовала декларацию за 2025 год, согласно которой ее совокупный доход составил 4,76 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько