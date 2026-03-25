Квартиры, земля, BMW: Свириденко задекларировала 4,76 млн грн дохода за 2025 год

Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Премьер-министр Юлия Свириденко обнародовала декларацию за 2025 год, согласно которой ее совокупный доход составил 4,76 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в реестре деклараций.

Сколько денег заработала Свириденко

В частности, в 2025 году Свириденко получила заработной платы 1371937 грн, гонорары от Киевской школы экономики (KSE) принесли ей 3243529 грн дохода, гонорары и другие выплаты от Киевской школы государственного управления им. Сергея Нижнего составили 5195 грн.

Также глава правительства получила доход от предоставления имущества в аренду в размере 144 тыс. грн.

Свириденко задекларировала 138,7 тыс. грн на банковских счетах, 10 тыс. долларов наличными, 100 тыс. грн гарантийного залога по договору аренды.

Квартиры, земля, BMW

Премьер-министр является владелицей квартиры площадью 33,5 кв. м в Киеве, квартиры 74,3 кв. м в Чернигове и 25% квартиры 87,5 кв. м в Чернигове, но арендует квартиру (92,7 кв. м) в Киеве.

Свириденко владеет также земельным участком площадью 1496 кв. м в Черниговской области.

Кроме того, глава правительства задекларировал автомобиль BMW X3 2016 года выпуска.

Свириденко в 2024 году имела доход в 4,4 млн грн. Тогда тоже львиную долю из этой суммы она также получила от Киевской школы экономики, а именно более 3 млн грн.

Напомним, в 2024 году среди членов Кабинета Министров Украины самый большой доход в 37,5 млн грн задекларировал бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышев.

Автор:
Светлана Манько