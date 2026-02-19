Глава Госэкоинспекции Субботенко утверждает, что нашел $653 тыс. в гараже умершей бабушки: НАПК не верит

Временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Александр Субботенко во время проверки своей декларации Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) заявил, что нашел 653 тыс. долларов наличными в гараже своей умершей бабушки.

Как пишет Delo.ua, об этом стало известно из полного отчета проверки декларации чиновника, с которым ознакомилась редакция 368.media .

В 2024 году Субботенко был заведующим сектором по координации и контролю территориальных и межрегиональных территориальных органов Госэкоинспекции.

Александр Субботенко. Фото: dei.gov.ua

НАПК заинтересовали наличные в размере 623 тыс. долларов, которые тот задекларировал в 2024-м году. Чиновник объяснил, что значительную часть (653 тыс. долларов) он якобы обнаружил в гараже ГСК «Прогресс» в Харькове, после того как в 2021 году получил его в наследство от умершей в декабре 2020 года бабушки. Такое объяснение повторяется и в декларации за 2022 год.

Деньги от бабушки по наследству

Чиновник утверждает, что средства бабушка получила законно вместе с дедушкой. Он рассказывает о "семейном правиле" конвертировать гривневый эквивалент в доллары и сохранять наличные деньги для жизненных затрат. НАЗК считает, что бабушка и дедушка субъекта декларирования не имели финансовой возможности сэкономить значительные денежные средства. Женщина официально работала в должности техсекретаря Харьковского РК ЛКСМУ, а после ухода на пенсию в 1984 году она не вела никакой предпринимательской деятельности, а также не была учредителем или бенефициарным владельцем ни одной юридической компании.

В материалах полной проверки имеется копия завещания, в котором отсутствует информация о каких-либо денежных средствах, имеющихся у бабушки Субботенко. В то же время чиновник заявил, что часть средств получена из продажи квартиры, но это всего лишь 11 тыс. долларов.

Субботенко также хотел "легализовать" "найденные в гараже бабушки" средства через суд. Однако решение Коминтерновского районного суда Харькова от 11 февраля 2022 года (дело № 641/8971/21) в удовлетворении исковых требований относительно признания права собственности на денежные средства в порядке наследования по закону было отказано.

Суд отметил прямо: "данные денежные средства могут представлять собой клад" и подчеркнул, что истцом не предоставлено никаких доказательств существования этих средств, а также доказательств того, что они принадлежали его бабушке.

26,7 миллиона гривен

Кроме того, проверка НАПК выявила также несоответствия в декларации Субботенко относительно нескольких объектов недвижимости:

квартира в Харькове (65,2 кв.м, общая долевая собственность);

квартира в Киеве;

гараж в Харькове (32,1 кв.м, собственность с 2021 года – тот самый, где якобы найдены средства);

машиноместа в Киеве.

По итогам проверки НАПК пришли к выводу о наличии признаков уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 366-2 УКУ. Общая сумма недостоверно задекларированных сведений составляет 26,7 миллионов гривен.

Напомним, заместитель директора департамента аренды и распоряжения государственным имуществом – начальник управления по распоряжению государственным имуществом Фонда государственного имущества Украины Андрей Мельник указал в декларации за 2024 год владение около 5 тонн золота стоимостью почти 80 млн евро, которые он хранит в Москве. Кроме того, чиновник задекларировал 15 месторождений редкоземельных металлов, в том числе на оккупированной территории Луганской области, и 29 незавершенных объектов недвижимости в Одесской области.