Голова Держекоінспекції Субботенко стверджує, що знайшов $653 тис. у гаражі померлої бабусі: НАЗК не вірить

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Державної екологічної інспекції Олександр Субботенко під час перевірки своєї декларації Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) заявив, що знайшов 653 тис. доларів готівкою в гаражі своєї бабусі, яка померла.

Як пише Delo.ua, про це стало відомо з повного звіту перевірки декларації посадовця, з яким ознайомилась редакція 368.media.

Зазначається, що у 2024 році Субботенко був завідувачем сектору з координації та контролю територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції.

Олександр Субботенко. Фото: dei.gov.ua

НАЗК зацікавила готівка в розмірі 623 тис. доларів, яку той задекларував в 2024-му році. Посадовець пояснив, что значну частину (653 тис. доларів ) він нібито виявив у гаражі ГБК «Прогрес» у Харкові, після того як у 2021 році отримав його у спадок від бабусі, яка померла у грудні 2020 року. Таке пояснення повторюється і в декларації за 2022 рік.

Гроші від бабусі у спадок

Посадовець стверджує, що кошти бабуся отримала законно разом з дідусем. Він розповідає про "сімейне правило" конвертувати гривневий еквівалент у долари та зберігати готівку для життєвих витрат. Натомість НАЗК вважає, що бабуся та дідусь субʼєкта декларування не мали фінансової можливості заощадити значні грошові кошти. Жінка офіційно працювала на посаді техсекретаря Харківського РК ЛКСМУ, а після виходу на пенсію у 1984 році вона не вела жодної підприємницької діяльності, а також не була засновником чи бенефіціарним власником жодної юридичної компанії.

У матеріалах повної перевірки наявна копія заповіту, у якому відсутня інформація щодо будь-яких грошових коштів, які були наявні у бабусі Субботенка. Натомість чиновник заявив, що частина коштів отримана з продажу квартири, але це всього лише 11 тис. доларів.

Субботенко також хотів "легалізувати" "знайдені у гаражі бабусі" кошти через суд. Однак рішенням Комінтернівського районного суду Харкова від 11 лютого 2022 року (справа № 641/8971/21) у задоволенні позовних вимог щодо визнання права власності на грошові кошти в порядку спадкування за законом було відмовлено.

Суд зазначив прямо: "дані грошові кошти можуть являти собою скарб" і наголосив, що позивачем не надано жодних доказів існування цих коштів, а також доказів того, що вони належали його бабусі.

26,7 мільйона гривень

Крім того, перевірка НАЗК виявила також невідповідності в декларації Субботенка стосовно кількох об'єктів нерухомості:

квартира в Харкові (65,2 кв.м, спільна часткова власність);

квартира в Києві;

гараж у Харкові (32,1 кв.м, власність з 2021 року — той самий, де нібито знайдено кошти);

машиномісця в Києві.

За підсумками перевірки НАЗК дійшло висновку про наявність ознак кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366-2 ККУ. Загальна сума недостовірно задекларованих відомостей становить 26,7 мільйона гривень.

Нагадаємо, заступник директора департаменту оренди та розпорядження державним майном – начальник управління з питань розпорядження державним майном Фонду державного майна України Андрій Мельник вказав у декларації за 2024 рік володіння близько 5 тонн золота вартістю майже 80 млн євро, які він зберігає у Москві. Крім того, посадовець задекларував 15 родовищ рідкоземельних металів, у тому числі на окупованій території Луганської області, та 29 незавершених об'єктів нерухомості на Одещині.