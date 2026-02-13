Запланована подія 2

Податковий рекорд січня: українці задекларували майже 17 мільярдів гривень доходу

Українці подали понад 25 тисяч декларацій

За січень 2026 року українці подали понад 25 тисяч декларацій про доходи, що на 8% перевищує минулорічні показники. Загальна сума офіційно підтверджених статків уже сягнула 16,7 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Податкової служби.

За результатами першого місяця до бюджету вже нараховано значні суми:

  • 272,9 млн грн — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • 152,4 млн грн — військовий збір. Варто зазначити, що сума військового збору зросла на понад 100 млн грн порівняно з минулим роком. Такий стрибок зумовлений передусім зміною ставки збору, що є критично важливим для фінансування оборонного сектору в умовах війни.

Клуб мільйонерів

Найбільші податкові зобов’язання задекларували чотири громадянина з Хмельницької, Київської областей і міста Києва – понад 10 млн грн.

Доходи понад 1 млн грн задекларували понад 2 тисячі громадян.  Загальна сума таких доходів – 9,9 млрд грн, з яких до сплати в бюджет визначено 177,1 млн грн ПДФО та 89,9 млн грн військового збору.

28 осіб задекларували до сплати понад 1 млн грн кожен. Загальна сума їхніх податкових зобов’язань – 124,1 млн грн (з них 88,7 млн грн – ПДФО та 35,4 млн грн – військовий збір).

Регіони-лідери

Найбільше декларацій подали мешканці:

  • Львівської області;
  • Дніпропетровської області; 
  • Харківської області;
  • Одеської області;
  • міста Києва.

Хто подає декларації?

У ДПС зазначили, що кампанія декларування об’єднує всі покоління українців: від наймолодшого 6-річного платника, чию декларацію подала уповноважена особа, до найстаршої учасниці у віці 93 років, при цьому найактивнішою групою залишаються громадяни від 20 до 50 років, які сукупно подали близько 17 тисяч звітів.

Нагадаємо, у січні 2026 року Державна митна служба перерахувала до державного бюджету 56,2 млрд грн митних платежів, що на 8,8 млрд грн більше, ніж у січні минулого року.

Автор:
Тетяна Бесараб