Податковий рекорд січня: українці задекларували майже 17 мільярдів гривень доходу
За січень 2026 року українці подали понад 25 тисяч декларацій про доходи, що на 8% перевищує минулорічні показники. Загальна сума офіційно підтверджених статків уже сягнула 16,7 млрд грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Податкової служби.
За результатами першого місяця до бюджету вже нараховано значні суми:
- 272,9 млн грн — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
- 152,4 млн грн — військовий збір. Варто зазначити, що сума військового збору зросла на понад 100 млн грн порівняно з минулим роком. Такий стрибок зумовлений передусім зміною ставки збору, що є критично важливим для фінансування оборонного сектору в умовах війни.
Клуб мільйонерів
Найбільші податкові зобов’язання задекларували чотири громадянина з Хмельницької, Київської областей і міста Києва – понад 10 млн грн.
Доходи понад 1 млн грн задекларували понад 2 тисячі громадян. Загальна сума таких доходів – 9,9 млрд грн, з яких до сплати в бюджет визначено 177,1 млн грн ПДФО та 89,9 млн грн військового збору.
28 осіб задекларували до сплати понад 1 млн грн кожен. Загальна сума їхніх податкових зобов’язань – 124,1 млн грн (з них 88,7 млн грн – ПДФО та 35,4 млн грн – військовий збір).
Регіони-лідери
Найбільше декларацій подали мешканці:
- Львівської області;
- Дніпропетровської області;
- Харківської області;
- Одеської області;
- міста Києва.
Хто подає декларації?
У ДПС зазначили, що кампанія декларування об’єднує всі покоління українців: від наймолодшого 6-річного платника, чию декларацію подала уповноважена особа, до найстаршої учасниці у віці 93 років, при цьому найактивнішою групою залишаються громадяни від 20 до 50 років, які сукупно подали близько 17 тисяч звітів.
Нагадаємо, у січні 2026 року Державна митна служба перерахувала до державного бюджету 56,2 млрд грн митних платежів, що на 8,8 млрд грн більше, ніж у січні минулого року.