Податкова звітність 2025: благодійність на оборону тепер фіксується в новому додатку до декларації
Платники податків, які протягом 2025 року безоплатно надавали допомогу неприбутковим організаціям (на потреби оборони держави та гуманітарну допомогу), мають подавати Декларацію з податку на прибуток підприємств за оновленою формою з додатком БД.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби.
Зміни, що набрали чинності з 16 вересня 2025 року, вимагають від платників заповнення нового додатка БД під час подання звітності.
Що зазначатимуть платники новому додатку БД:
- безоплатне перерахування (передання) коштів, товарів, вартість безоплатного виконання робіт, надання послуг неприбутковим організаціям, у тому числі благодійним організаціям:
- безоплатну допомогу для потреб забезпечення оборони держави та надання гуманітарної допомоги у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.
Функції додатка БД
- розрахунок суми встановленого обмеження для безоплатного перерахування (передання) коштів, товарів, виконання робіт, надання послуг протягом звітного (податкового) періоду неприбутковим організаціям, при перевищенні якого застосовуються коригування фінансового результату до оподаткування;
- уніфіковане відображення операцій з безоплатного надання допомоги, із систематизацією таких операцій відповідно до впливу на об’єкт оподаткування.
Нагадаємо, ДПС за 5 місяців поточного року перевищила планові показники з надходження до держбюджету податку на додану вартість. У січні – травні надходження перевиконані на 9,5 %. Загалом після бюджетного відшкодування надійшло 134,4 млрд грн ПДВ, що на 11,7 млрд грн більше за план. Загалом ДПС виконує план з ПДВ на 109,5 %.