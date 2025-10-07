Податкова звітність 2025: благодійність на оборону тепер фіксується в новому додатку до декларації

Платники податків, які протягом 2025 року безоплатно надавали допомогу неприбутковим організаціям (на потреби оборони держави та гуманітарну допомогу), мають подавати Декларацію з податку на прибуток підприємств за оновленою формою з додатком БД.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби.

Зміни, що набрали чинності з 16 вересня 2025 року, вимагають від платників заповнення нового додатка БД під час подання звітності.

Що зазначатимуть платники новому додатку БД:

безоплатне перерахування (передання) коштів, товарів, вартість безоплатного виконання робіт, надання послуг неприбутковим організаціям, у тому числі благодійним організаціям:

безоплатну допомогу для потреб забезпечення оборони держави та надання гуманітарної допомоги у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Функції додатка БД

розрахунок суми встановленого обмеження для безоплатного перерахування (передання) коштів, товарів, виконання робіт, надання послуг протягом звітного (податкового) періоду неприбутковим організаціям, при перевищенні якого застосовуються коригування фінансового результату до оподаткування;

уніфіковане відображення операцій з безоплатного надання допомоги, із систематизацією таких операцій відповідно до впливу на об’єкт оподаткування.

Нагадаємо, ДПС за 5 місяців поточного року перевищила планові показники з надходження до держбюджету податку на додану вартість. У січні – травні надходження перевиконані на 9,5 %. Загалом після бюджетного відшкодування надійшло 134,4 млрд грн ПДВ, що на 11,7 млрд грн більше за план. Загалом ДПС виконує план з ПДВ на 109,5 %.