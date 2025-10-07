Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,34

+0,11

EUR

48,27

--0,11

Готівковий курс:

USD

41,32

41,23

EUR

48,63

48,49

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Податкова звітність 2025: благодійність на оборону тепер фіксується в новому додатку до декларації

податки
Як платники податку на прибуток мають фіксувати благодійну допомогу / Depositphotos

Платники податків, які протягом 2025 року безоплатно надавали допомогу неприбутковим організаціям (на потреби оборони держави та гуманітарну допомогу), мають подавати Декларацію з податку на прибуток підприємств за оновленою формою з додатком БД.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби. 

Зміни, що набрали чинності з 16 вересня 2025 року, вимагають від платників заповнення нового додатка БД під час подання звітності.

Що  зазначатимуть платники новому додатку БД:

  • безоплатне перерахування (передання) коштів, товарів, вартість безоплатного виконання робіт, надання послуг неприбутковим організаціям, у тому числі благодійним організаціям:
  • безоплатну допомогу для потреб забезпечення оборони держави та надання гуманітарної допомоги у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Функції додатка БД

  • розрахунок суми встановленого обмеження для безоплатного перерахування (передання) коштів, товарів, виконання робіт, надання послуг протягом звітного (податкового) періоду неприбутковим організаціям, при перевищенні якого застосовуються коригування фінансового результату до оподаткування;
  • уніфіковане відображення операцій з безоплатного надання допомоги, із систематизацією таких операцій відповідно до впливу на об’єкт оподаткування.

Нагадаємо, ДПС за 5 місяців поточного року перевищила планові показники з надходження до держбюджету податку на додану вартість. У січні – травні надходження перевиконані на 9,5 %. Загалом після бюджетного відшкодування надійшло 134,4 млрд грн ПДВ, що на 11,7 млрд грн більше за план. Загалом ДПС виконує план з ПДВ на 109,5 %. 

Автор:
Тетяна Бесараб