Налоговая отчетность 2025: благотворительность на оборону теперь фиксируется в новом приложении к декларации

Налогоплательщики, которые в течение 2025 года безвозмездно оказывали помощь неприбыльным организациям (на нужды обороны государства и гуманитарную помощь), должны подавать Декларацию по налогу на прибыль предприятий по обновленной форме с приложением БД.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы.

Изменения, вступившие в силу с 16 сентября 2025 года, требуют от плательщиков заполнения нового приложения БД при подаче отчетности.

Что будут указывать плательщики новому приложению БД:

безвозмездное перечисление (передача) средств, товаров, стоимость безвозмездного выполнения работ, предоставление услуг неприбыльным организациям, в том числе благотворительным организациям:

безвозмездную помощь нуждам обеспечения обороны государства и оказания гуманитарной помощи в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.

Функции приложения БД

расчет суммы установленного ограничения для безвозмездного перечисления (передачи) средств, товаров, выполнения работ, предоставления услуг в течение отчетного (налогового) периода неприбыльным организациям, при превышении которого применяются корректировки финансового результата до налогообложения;

унифицированное отображение операций по безвозмездному оказанию помощи, с систематизацией таких операций в соответствии с влиянием на объект налогообложения.

Напомним, ГНС за 5 месяцев текущего года превысила плановые показатели по поступлению в госбюджет налога на добавленную стоимость. В январе – мае поступления перевыполнены на 9,5%. Всего после бюджетного возмещения поступило 134,4 млрд грн НДС, что на 11,7 млрд грн больше плана. В целом ГНС выполняет план по НДС на 109,5%.