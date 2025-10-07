Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,34

+0,11

EUR

48,27

--0,11

Наличный курс:

USD

41,32

41,23

EUR

48,63

48,49

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Налоговая отчетность 2025: благотворительность на оборону теперь фиксируется в новом приложении к декларации

налоги
Как плательщики налога на прибыль должны фиксировать благотворительную помощь / Depositphotos

Налогоплательщики, которые в течение 2025 года безвозмездно оказывали помощь неприбыльным организациям (на нужды обороны государства и гуманитарную помощь), должны подавать Декларацию по налогу на прибыль предприятий по обновленной форме с приложением БД.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы.

Изменения, вступившие в силу с 16 сентября 2025 года, требуют от плательщиков заполнения нового приложения БД при подаче отчетности.

Что будут указывать плательщики новому приложению БД:

  • безвозмездное перечисление (передача) средств, товаров, стоимость безвозмездного выполнения работ, предоставление услуг неприбыльным организациям, в том числе благотворительным организациям:
  • безвозмездную помощь нуждам обеспечения обороны государства и оказания гуманитарной помощи в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.

Функции приложения БД

  • расчет суммы установленного ограничения для безвозмездного перечисления (передачи) средств, товаров, выполнения работ, предоставления услуг в течение отчетного (налогового) периода неприбыльным организациям, при превышении которого применяются корректировки финансового результата до налогообложения;
  • унифицированное отображение операций по безвозмездному оказанию помощи, с систематизацией таких операций в соответствии с влиянием на объект налогообложения.

Напомним, ГНС за 5 месяцев текущего года превысила плановые показатели по поступлению в госбюджет налога на добавленную стоимость. В январе – мае поступления перевыполнены на 9,5%. Всего после бюджетного возмещения поступило 134,4 млрд грн НДС, что на 11,7 млрд грн больше плана. В целом ГНС выполняет план по НДС на 109,5%.

Автор:
Татьяна Бессараб