Госбюджет получил более 358 миллиардов гривен благодаря крупному бизнесу

Благодаря крупному бизнесу госбюджет в январе-сентябре 2025 года получил более 358 млрд гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прирост поступлений составляет 8,4%, или 27,8 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает начальник Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Евгений Босенко.

Государственный бюджет получил значительные поступления от таких налогов и платежей:

Налог на добавленную стоимость (НДС): 104,7 млрд грн.

104,7 млрд грн. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): 38,3 млрд грн.

38,3 млрд грн. Акцизный налог (с производимых и ввозимых товаров): 23,6 млрд грн.

(с производимых и ввозимых товаров): 23,6 млрд грн. Часть чистой прибыли: 5,6 млрд. грн.

За девять месяцев текущего года наблюдается существенный рост платежей по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Поступления от НДФЛ (налога на доходы физических лиц) выросли на 13,3 млрд грн (53,1%), что явилось наибольшим приростом в процентном соотношении.

Уплата НДС увеличилась на 11,0 млрд грн (+11,7%). Также значительный рост продемонстрировали платежи по акцизному налогу (+5,2 млрд. грн. или 28,3%) и чистой прибыли (+1,3 млрд. грн., или 31,0%).

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за 9 месяцев составили 42,1 млрд грн, что на 23,4% или на 8,0 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним, в течение января – июля 2025 года плательщики, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, уплатили в бюджет 45,8 млрд грн единого налога. Это на 5,1 млрд грн (12,5%) больше, чем за аналогичный период в прошлом году.