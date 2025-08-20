Почти пятую часть от суммы уплаченного единого налога дали предприниматели из Киева

В течение января — июля 2025 плательщики, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, уплатили в бюджет 45,8 млрд грн единого налога. Это на 5,1 млрд грн (12,5%) больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы.

По данным налоговой службы, в прошлом году поступления единого налога за этот период составили 40,7 млрд. грн.

Наибольшие суммы единого налога уплатили предприниматели из следующих регионов:

Киев - 9,6 млрд грн (т.е. почти 1/5 от общей суммы уплаченного ЕН);

Налоговая также напомнила, что плательщики единого налога должны уплачивать военный сбор. Для физических лиц — предпринимателей (ФЛП) первой, второй и четвертой групп он составляет 10% от минимальной заработной платы, что на 1 января 2025 равняется 800 грн ежемесячно. Предприниматели третьей группы оплачивают 1% от дохода ежеквартально.

Напомним, за первый квартал 2025 года плательщики уплатили 136 миллиардов гривен налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уплата выросла на 22,6% или более чем на 25 млрд грн. В январе-марте прошлого года было уплачено 111 миллиардов гривен.