Платники єдиного податку перерахували до бюджету 45,8 млрд грн за сім місяців

Сплата єдиного податку зросла на 12,5% за пів року / Depositphotos

Протягом січня - липня 2025 року платники, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджету 45,8 млрд грн єдиного податку. Це на 5,1 млрд грн (12,5%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби.

За даними податкової служби, торік надходження єдиного податку за цей період склали 40,7 млрд грн.

Найбільші суми єдиного податку сплатили підприємці з таких регіонів:

  • Київ — 9,6 млрд грн;
  • Дніпропетровська область — 4,1 млрд грн;
  • Львівська область — 3,7 млрд грн;
  • Київська область — 3,3 млрд грн.

Податкова також нагадала, що платники єдиного податку повинні сплачувати військовий збір. Для фізичних осіб — підприємців (ФОП) першої, другої та четвертої груп він становить 10% від мінімальної заробітної плати, що на 1 січня 2025 року дорівнює 800 грн щомісяця. Підприємці третьої групи сплачують 1% від доходу щоквартально.

Нагадаємо, за перший квартал 2025 року платники сплатили 136 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на 22,6 % або на понад 25 млрд грн. У січні-березні минулого року було сплачено 111 мільярдів гривень.

Автор:
Тетяна Бесараб