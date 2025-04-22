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Сплата ПДФО у першому кварталі зросла на понад 25 млрд грн

податки
Платники сплатили 136 мільярдів гривень ПДФО / Depositphotos

За перший квартал 2025 року платники сплатили 136 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на 22,6 % або на понад 25 млрд грн. У січні-березні минулого року було сплачено 111 мільярдів гривень.

Про це повідомили в Державній податковій службі.

Лідерами серед регіонів за обсягами сплаченого ПДФО стали:

  • Київ – 32,3 млрд грн
  • Дніпропетровська область – 13,5 млрд грн
  • Львівська область – 9,2 млрд грн
  • Київська область – 7,9 млрд грн

У відомстві наголошують, що податок на доходи фізичних осіб є ключовим джерелом наповнення місцевих бюджетів. Його ставка становить 18% від нарахованих доходів громадян, включаючи заробітну плату, премії, інші виплати та винагороди за цивільно-правовими договорами.

"Отримуючи офіційну зарплату, з якої відраховуються податки, ви дбаєте про розвиток свого регіону та соціальну підтримку його громадян", – підкреслили у податковій службі.

Крім того, ДПС нагадує громадянам, які протягом 2024 року отримували доходи, з яких не було утримано податки, про необхідність подання декларації про майновий стан і доходи до 1 травня 2025 року.

Додамо, Міністерство фінансів України затвердило нову форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також оновило порядок його заповнення та подання.

Автор:
Тетяна Бесараб