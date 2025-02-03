Мінфін затвердив нову форму звітності з ПДФО та ЄСВ: звітування буде щомісячним

Міністерство фінансів України затвердило нову форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також оновило порядок його заповнення та подання.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Основні зміни у звітності

Зміни стосуються всіх податкових агентів, включаючи юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП), які виплачують доходи фізичним особам.

Головна новація — перехід на щомісячне подання звітності замість квартального. Починаючи з 2025 року, податковий розрахунок має подаватися щомісяця, протягом 20 календарних днів після завершення звітного місяця.

Мінфін встановив перехідний період:

До 10 лютого 2025 року – звіти за IV квартал 2024 року подаються за старою формою;

– звіти за IV квартал 2024 року подаються за старою формою; До 20 лютого 2025 року – звіти за січень 2025 року подаються за новою формою.

Оновлений податковий розрахунок включатиме основний розрахунок та декілька додатків:

Додаток 1 – Відомості про ЄСВ;

– Відомості про ЄСВ; Додаток 4ДФ – Відомості про доходи;

– Відомості про доходи; Додаток 5 – Інформація про трудові відносини;

– Інформація про трудові відносини; Додаток 6 – Дані про спеціальний стаж.

Зазначається, що перехід на щомісячне подання податкового розрахунку передбачений змінами до Податкового кодексу, ухваленими восени 2024 року для забезпечення бюджетної збалансованості під час воєнного стану.

За оцінками Мінфіну, нова форма звітності дозволить посилити контроль за надходженнями до бюджету, спростити процес звітування для платників податків, підвищити прозорість обліку сплати податків та соціальних внесків.

Також нагадаємо, що з 1 січня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9319, згідно з яким фізичні особи-підприємці платитимуть підвищені податки.