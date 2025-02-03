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Минфин утвердил новую форму отчетности по НДФЛ и ЕСВ: отчет будет ежемесячным
Министерство финансов Украины утвердило новую форму налогового расчета сумм налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ), а также обновило порядок его заполнения и предоставления.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Основные изменения в отчетности
Изменения касаются всех налоговых агентов, включая юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (ФЛП), выплачивающих доходы физическим лицам.
Главное новшество — переход на ежемесячное представление отчетности вместо квартального. Начиная с 2025 года налоговый расчет должен подаваться ежемесячно, в течение 20 календарных дней после завершения отчетного месяца.
Минфин установил переходный период:
- До 10 февраля 2025 – отчеты за IV квартал 2024 года представляются по старой форме;
- До 20 февраля 2025 – отчеты за январь 2025 года представляются по новой форме.
Обновленный налоговый расчет будет включать в себя основной расчет и несколько приложений:
- Приложение 1 – Сведения о ЕСВ;
- Приложение 4ДФ – Сведения о доходах;
- Приложение 5 – Информация о трудовых отношениях;
- Приложение 6 – Данные о специальном стаже.
Отмечается, что переход на ежемесячное представление налогового расчета предусмотрен изменениями в Налоговый кодекс, принятыми осенью 2024 для обеспечения бюджетной сбалансированности во время военного положения.
По оценкам Минфина, новая форма отчетности позволит усилить контроль над поступлениями в бюджет, упростить процесс отчетности для налогоплательщиков, повысить прозрачность учета уплаты налогов и социальных взносов.
Также напомним, что с 1 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №9319, согласно которому физические лица-предприниматели будут платить повышенные налоги.