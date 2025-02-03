Минфин утвердил новую форму отчетности по НДФЛ и ЕСВ: отчет будет ежемесячным

Министерство финансов Украины утвердило новую форму налогового расчета сумм налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ), а также обновило порядок его заполнения и предоставления.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Основные изменения в отчетности

Изменения касаются всех налоговых агентов, включая юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (ФЛП), выплачивающих доходы физическим лицам.

Главное новшество — переход на ежемесячное представление отчетности вместо квартального. Начиная с 2025 года налоговый расчет должен подаваться ежемесячно, в течение 20 календарных дней после завершения отчетного месяца.

Минфин установил переходный период:

До 10 февраля 2025 – отчеты за IV квартал 2024 года представляются по старой форме;

– отчеты за IV квартал 2024 года представляются по старой форме; До 20 февраля 2025 – отчеты за январь 2025 года представляются по новой форме.

Обновленный налоговый расчет будет включать в себя основной расчет и несколько приложений:

Приложение 1 – Сведения о ЕСВ;

– Сведения о ЕСВ; Приложение 4ДФ – Сведения о доходах;

– Сведения о доходах; Приложение 5 – Информация о трудовых отношениях;

– Информация о трудовых отношениях; Приложение 6 – Данные о специальном стаже.

Отмечается, что переход на ежемесячное представление налогового расчета предусмотрен изменениями в Налоговый кодекс, принятыми осенью 2024 для обеспечения бюджетной сбалансированности во время военного положения.

По оценкам Минфина, новая форма отчетности позволит усилить контроль над поступлениями в бюджет, упростить процесс отчетности для налогоплательщиков, повысить прозрачность учета уплаты налогов и социальных взносов.

Также напомним, что с 1 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №9319, согласно которому физические лица-предприниматели будут платить повышенные налоги.