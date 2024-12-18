Сколько ФЛП закрылось после подписания закона о повышении налогов

22,5 тысяч физических лиц-предпринимателей прекратили свою деятельность с момента подписания президентом закона о повышении налогов. В первые дни количество закрытий достигало более 1 000 ежедневно, а 28 ноября — в день подписания закона — зафиксировано 2 332 закрытых бизнеса.

Об этом сообщает "Опендатабот".

По данным аналитиков, в среднем после начала действия закона о повышении налогов количество закрытий достигало более 1 000 ежедневно. К сравнению, обычно в день закрывается около 700 предпринимателей.

По данным аналитиков, всего 254 288 ФЛП прекратили свою деятельность с начала 2024 года.

"Больше всего закрытий произошло в марте — 28 690, однако всплески активности наблюдались также в конце отчетных периодов. Это объясняется желанием предпринимателей избежать лишних налоговых обязательств и упростить бухгалтерскую отчетность", — подчеркивают в "Опендатабот".

Там добавляют, что значительную роль в всплеске закрытия ФЛП осенью сыграло принятие закона о повышении налогов.

"Некоторые предприниматели считают новые налоги несправедливыми, в то же время чиновники отмечают низкие ставки по сравнению с ЕС", — констатируют аналитики.

Напомним, 10 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом правительственный законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд грн в следующем. 28 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения.

4 декабря Верховная Рада Украины внесла изменения в Налоговый кодекс, согласно которым повышенные налоги для физических лиц-предпринимателей будут действовать не с 1 октября 2024, а с 1 января 2025 года.

Налоги вырастут

Напомним, закон о повышении налогов предусматривает: