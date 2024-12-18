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Сколько ФЛП закрылось после подписания закона о повышении налогов
22,5 тысяч физических лиц-предпринимателей прекратили свою деятельность с момента подписания президентом закона о повышении налогов. В первые дни количество закрытий достигало более 1 000 ежедневно, а 28 ноября — в день подписания закона — зафиксировано 2 332 закрытых бизнеса.
Об этом сообщает "Опендатабот".
По данным аналитиков, в среднем после начала действия закона о повышении налогов количество закрытий достигало более 1 000 ежедневно. К сравнению, обычно в день закрывается около 700 предпринимателей.
По данным аналитиков, всего 254 288 ФЛП прекратили свою деятельность с начала 2024 года.
"Больше всего закрытий произошло в марте — 28 690, однако всплески активности наблюдались также в конце отчетных периодов. Это объясняется желанием предпринимателей избежать лишних налоговых обязательств и упростить бухгалтерскую отчетность", — подчеркивают в "Опендатабот".
Там добавляют, что значительную роль в всплеске закрытия ФЛП осенью сыграло принятие закона о повышении налогов.
"Некоторые предприниматели считают новые налоги несправедливыми, в то же время чиновники отмечают низкие ставки по сравнению с ЕС", — констатируют аналитики.
Напомним, 10 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом правительственный законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд грн в следующем. 28 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения.
4 декабря Верховная Рада Украины внесла изменения в Налоговый кодекс, согласно которым повышенные налоги для физических лиц-предпринимателей будут действовать не с 1 октября 2024, а с 1 января 2025 года.
Налоги вырастут
Напомним, закон о повышении налогов предусматривает:
- повышение со дня вступления в силу закона ставки военного сбора с 1,5% до 5% для наемных работников (для военнослужащих ВСУ, СБУ, СВР, ГУР МО, Нацгвардии, пограничников, УГО и ДССЗИИ ставку оставили на уровне 1,5% и сохранили увольнения от нее для тех, кто выполняет боевые задания);
- установление военного сбора для всех ФЛПов I, II и IV групп в размере 10% от 1 размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен ежемесячно);
- установление военного сбора в размере 1% от дохода для всех ФЛПов и юрлиц ІІІ группы единого налога;
- возврат в ежемесячную вместо квартальной объединенной отчетности по НДФЛ, ВС и ЕСВ с 1 января 2025 года;
- увеличение ставки налога на прибыль для банков до 50% за 2024 год;
- увеличение ставки налога на прибыль для финансовых учреждений (кроме страховщиков) с 2025 г.;
- установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль (если собственник юрлица) и НДФЛ (если собственник физлица) для каждой АЗС в размере от 30 до 60 тыс. грн;
- привязка авансовых взносов по налогу на прибыль для обменников к евро;
- увеличение на 14% минимального налогового обязательства для с/х земель и установление минимальной суммы такого обязательства за 1 га (1400 гривен для пашни);
- потеря упрощенной системы для IV группы, если долг по минимальному налоговому обязательству свыше двух кварталов;
- повышение ставки рентной платы на добычу щебня, песка и каолина;
- увеличение минимальных розничных цен на вина и винодельческую продукцию (коньяки и вермуты) на 50%;
- освобождение от налогообложения средств, начисленных по программе "Национальный Кэшбэк";
- освобождение от НДФЛ иностранной помощи, получаемой гражданами в других странах по временной защите (за 2022, 2023 и последующие годы до конца военного положения).