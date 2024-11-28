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Зеленский подписал закон о повышении налогов
28 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения.
Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.
"Потянув 44 дня, президент подписал историческое повышение налогов... Тот, что сам и согласовал именно в такой версии", — написал нардеп Ярослав Железняк.
Он добавил, что закон вступит в силу после опубликования, это будет 30 ноября.
"Если считать, что каждый день без закона стоил 270+ млн грн для бюджета, то вот эти 44 дня задержки = –12 млрд грн для Бюджета армии", — добавил нардеп.
Коллизии вокруг закона
17 сентября Рада со второй попытки поддержала в первом чтении правительственный законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд грн в следующем.
10 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом этот документ. В него было подано более 1300 правок. В сессионном зале были поддержаны правки, фактически отменяющие статус налогового агента по нотариусам при удостоверенных им договорах купли-продажи между физическими лицами.
Доработанный законопроект предусматривает:
- повышение военного сбора с 1,5 до 5%;
- внедрение военного сбора для ФЛП;
- увеличение налогов для первой и второй группы ФЛП;
- авансовые взносы на АЗС;
- 1% для всех форм ФЛП третьей группы;
- 25% прибыли на финучреждения;
- помесячная отчетность НДФЛ с 1 января 2025 года (для экономического бронирования).
- 50% налог на банки;
- увеличение МНС для земель;
- освобождение кэшбека от налогообложения;
- увеличение ренты на добычу щебня.
14 октября парламент отклонил все 13 блокирующих постановлений по законопроекту №11416-д о повышении налогов.
Позже в СМИ появилась информация, что Зеленский уже более трех недель воздерживается от подписания закона о повышении налогов, вероятно, через новые инициативы главы налогового комитета Даниила Гетманцева.
Заметим, законопроект раскритиковали все ведущие бизнес-ассоциации: ЕБА, ФРУ, СУП, Американская торговая палата в Украине, Независимая ассоциация банков Украины, а также Форум ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI). Они предложили обратить внимание государства на теневой сектор вместо повышения налоговых ставок.