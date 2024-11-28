Зеленский подписал закон о повышении налогов

28 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения.

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Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

"Потянув 44 дня, президент подписал историческое повышение налогов... Тот, что сам и согласовал именно в такой версии", — написал нардеп Ярослав Железняк.

Он добавил, что закон вступит в силу после опубликования, это будет 30 ноября.

"Если считать, что каждый день без закона стоил 270+ млн грн для бюджета, то вот эти 44 дня задержки = –12 млрд грн для Бюджета армии", — добавил нардеп.

Коллизии вокруг закона

17 сентября Рада со второй попытки поддержала в первом чтении правительственный законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд грн в следующем.

10 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом этот документ. В него было подано более 1300 правок. В сессионном зале были поддержаны правки, фактически отменяющие статус налогового агента по нотариусам при удостоверенных им договорах купли-продажи между физическими лицами.

Доработанный законопроект предусматривает:

повышение военного сбора с 1,5 до 5%;

внедрение военного сбора для ФЛП;

увеличение налогов для первой и второй группы ФЛП;

авансовые взносы на АЗС;

1% для всех форм ФЛП третьей группы;

25% прибыли на финучреждения;

помесячная отчетность НДФЛ с 1 января 2025 года (для экономического бронирования).

50% налог на банки;

увеличение МНС для земель;

освобождение кэшбека от налогообложения;

увеличение ренты на добычу щебня.

14 октября парламент отклонил все 13 блокирующих постановлений по законопроекту №11416-д о повышении налогов.

Позже в СМИ появилась информация, что Зеленский уже более трех недель воздерживается от подписания закона о повышении налогов, вероятно, через новые инициативы главы налогового комитета Даниила Гетманцева.

Заметим, законопроект раскритиковали все ведущие бизнес-ассоциации: ЕБА, ФРУ, СУП, Американская торговая палата в Украине, Независимая ассоциация банков Украины, а также Форум ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI). Они предложили обратить внимание государства на теневой сектор вместо повышения налоговых ставок.