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Зеленский не подписывает закон о повышении налогов, потому что у Гетманцева есть новые идеи — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский уже более трех недель воздерживается от подписания закона №11416-д о повышении налогов, вероятно, из-за новых инициатив главы налогового комитета Даниила Гетманцева.
Об этом сообщает "Нафторинок", ссылаясь на свои источники в Верховной Раде.
По словам источника, Зеленский не подписал законопроект, потому что у Гетманца много новых идей и у президента могли возникнуть определенные сомнения.
Законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов и, в частности, внедрение предоплаты налога на прибыль для АЗС, вызвал значительный резонанс и обсуждение в СМИ.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Ранее было отмечено, что отдельные положения этого законопроекта могут противоречить Конституции Украины, о чем указало Главное юридическое управление Верховной Рады.
Сам Гетманцев заявил, что, по его мнению, закон №11416-д, который еще 15 октября передали на подпись президенту Зеленскому, не противоречит Конституции, но все равно является несвоевременным и плохим решением.
Повышение налогов для украинцев
Напомним, 17 сентября Рада со второй попытки поддержала в первом чтении правительственный законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд грн в следующем.
10 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом этот документ. В него было подано более 1300 правок. В сессионном зале были поддержаны правки, фактически отменяющие статус налогового агента по нотариусам при удостоверенных им договорах купли-продажи между физическими лицами.
Доработанный законопроект предусматривает :
- повышение военного сбора с 1,5 до 5%;
- внедрение военного сбора для ФЛП;
- увеличение налогов для первой и второй группы ФЛП;
- авансовые взносы на АЗС;
- 1% для всех форм ФЛП третьей группы;
- 25% прибыли на финучреждения;
- помесячная отчетность НДФЛ с 1 января 2025 (для экономического бронирования).
- 50% налог на банки;
- увеличение МНС для земель;
- освобождение кэшбека от налогообложения;
- увеличение ренты на добычу щебня.
14 октября парламент отклонил все 13 блокирующих постановлений по законопроекту №11416-д о повышении налогов.