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Зеленский не подписывает закон о повышении налогов, потому что у Гетманцева есть новые идеи — СМИ

Зеленский не подписывает закон о повышении налогов, потому что у Гетманцева есть новые идеи — СМИ
Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский уже более трех недель воздерживается от подписания закона №11416-д о повышении налогов, вероятно, из-за новых инициатив главы налогового комитета Даниила Гетманцева.

Об этом сообщает "Нафторинок", ссылаясь на свои источники в Верховной Раде.

По словам источника, Зеленский не подписал законопроект, потому что у Гетманца много новых идей и у президента могли возникнуть определенные сомнения.

Законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов и, в частности, внедрение предоплаты налога на прибыль для АЗС, вызвал значительный резонанс и обсуждение в СМИ.

Ранее было отмечено, что отдельные положения этого законопроекта могут противоречить Конституции Украины, о чем указало Главное юридическое управление Верховной Рады.

Сам Гетманцев заявил, что, по его мнению, закон №11416-д, который еще 15 октября передали на подпись президенту Зеленскому, не противоречит Конституции, но все равно является несвоевременным и плохим решением.

Повышение налогов для украинцев

Напомним, 17 сентября Рада со второй попытки поддержала в первом чтении правительственный законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд грн в следующем.

10 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом этот документ. В него было подано более 1300 правок. В сессионном зале были поддержаны правки, фактически отменяющие статус налогового агента по нотариусам при удостоверенных им договорах купли-продажи между физическими лицами.

Доработанный законопроект предусматривает :

  • повышение военного сбора с 1,5 до 5%;
  • внедрение военного сбора для ФЛП;
  • увеличение налогов для первой и второй группы ФЛП;
  • авансовые взносы на АЗС;
  • 1% для всех форм ФЛП третьей группы;
  • 25% прибыли на финучреждения;
  • помесячная отчетность НДФЛ с 1 января 2025 (для экономического бронирования).
  • 50% налог на банки;
  • увеличение МНС для земель;
  • освобождение кэшбека от налогообложения;
  • увеличение ренты на добычу щебня.

14 октября парламент отклонил все 13 блокирующих постановлений по законопроекту №11416-д о повышении налогов.

Автор:
Татьяна Гойденко