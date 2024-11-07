Зеленский не подписывает закон о повышении налогов, потому что у Гетманцева есть новые идеи — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский уже более трех недель воздерживается от подписания закона №11416-д о повышении налогов, вероятно, из-за новых инициатив главы налогового комитета Даниила Гетманцева.

Об этом сообщает "Нафторинок", ссылаясь на свои источники в Верховной Раде.

По словам источника, Зеленский не подписал законопроект, потому что у Гетманца много новых идей и у президента могли возникнуть определенные сомнения.

Законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов и, в частности, внедрение предоплаты налога на прибыль для АЗС, вызвал значительный резонанс и обсуждение в СМИ.

Ранее было отмечено, что отдельные положения этого законопроекта могут противоречить Конституции Украины, о чем указало Главное юридическое управление Верховной Рады.

Сам Гетманцев заявил, что, по его мнению, закон №11416-д, который еще 15 октября передали на подпись президенту Зеленскому, не противоречит Конституции, но все равно является несвоевременным и плохим решением.

Повышение налогов для украинцев

Напомним, 17 сентября Рада со второй попытки поддержала в первом чтении правительственный законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд грн в следующем.

10 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом этот документ. В него было подано более 1300 правок. В сессионном зале были поддержаны правки, фактически отменяющие статус налогового агента по нотариусам при удостоверенных им договорах купли-продажи между физическими лицами.

Доработанный законопроект предусматривает :

повышение военного сбора с 1,5 до 5%;

внедрение военного сбора для ФЛП;

увеличение налогов для первой и второй группы ФЛП;

авансовые взносы на АЗС;

1% для всех форм ФЛП третьей группы;

25% прибыли на финучреждения;

помесячная отчетность НДФЛ с 1 января 2025 (для экономического бронирования).

50% налог на банки;

увеличение МНС для земель;

освобождение кэшбека от налогообложения;

увеличение ренты на добычу щебня.

14 октября парламент отклонил все 13 блокирующих постановлений по законопроекту №11416-д о повышении налогов.