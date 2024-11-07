Зеленський не підписує закон про підвищення податків, бо у Гетманцева є нові ідеї - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський вже понад три тижні утримується від підписання закону №11416-д про підвищення податків, імовірно, через нові ініціативи голови податкового комітету Данила Гетманцева.

Про це повідомляє "Нафторинок", посилаючись на свої джерела у Верховній Раді.

За словами джерела, Зеленський не підписав законопроект, бо Гетманцев має чимало нових ідей і у президента могли виникнути певні сумніви.

Законопроєкт №11416-д, що передбачає підвищення податків і зокрема впровадження передоплати податку на прибуток для АЗС, викликав значний резонанс і обговорення в ЗМІ.

Раніше було зазначено, що окремі положення цього законопроєкту можуть суперечити Конституції України, на що вказало Головне юридичне управління Верховної Ради.

Сам Гетманцев заявив, що, на його думку, закон №11416-д, який ще 15 жовтня, передали на підпис президенту Зеленському, не суперечить Конституції, але все одно є несвоєчасним і поганим рішенням.

Підвищення податків для українців

Нагадаємо, 17 вересня Рада з другої спроби підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд грн у наступному.

10 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому цей документ. До нього було подано понад 1300 правок. У сесійній залі були підтримані правки, які фактично скасовують статус податкового агента із нотаріусів при посвідчені ним договорів купівлі-продажу між фізичними особами.

Доопрацьований законопроект передбачає:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

впровадження військового збору для ФОПів;

збільшення податків для першої та другої групи ФОП;

авансові внески на АЗС;

1% для всіх форм ФОП третьої групи;

25% прибутку на фінустанови;

помісячна звітність ПДФО з 1 січня 2025 року (для економічного бронювання).

50% податок на банки;

збільшення МПЗ для земель;

звільнення кешбеку від оподаткування;

збільшення ренти на видобуток щебня.

14 жовтня парламент відхилив усі 13 блокуючих постанов щодо законопроєкту №11416-д про підвищення податків.