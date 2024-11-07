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Зеленський не підписує закон про підвищення податків, бо у Гетманцева є нові ідеї - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський вже понад три тижні утримується від підписання закону №11416-д про підвищення податків, імовірно, через нові ініціативи голови податкового комітету Данила Гетманцева.
Про це повідомляє "Нафторинок", посилаючись на свої джерела у Верховній Раді.
За словами джерела, Зеленський не підписав законопроект, бо Гетманцев має чимало нових ідей і у президента могли виникнути певні сумніви.
Законопроєкт №11416-д, що передбачає підвищення податків і зокрема впровадження передоплати податку на прибуток для АЗС, викликав значний резонанс і обговорення в ЗМІ.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Раніше було зазначено, що окремі положення цього законопроєкту можуть суперечити Конституції України, на що вказало Головне юридичне управління Верховної Ради.
Сам Гетманцев заявив, що, на його думку, закон №11416-д, який ще 15 жовтня, передали на підпис президенту Зеленському, не суперечить Конституції, але все одно є несвоєчасним і поганим рішенням.
Підвищення податків для українців
Нагадаємо, 17 вересня Рада з другої спроби підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд грн у наступному.
10 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому цей документ. До нього було подано понад 1300 правок. У сесійній залі були підтримані правки, які фактично скасовують статус податкового агента із нотаріусів при посвідчені ним договорів купівлі-продажу між фізичними особами.
Доопрацьований законопроект передбачає:
- підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
- впровадження військового збору для ФОПів;
- збільшення податків для першої та другої групи ФОП;
- авансові внески на АЗС;
- 1% для всіх форм ФОП третьої групи;
- 25% прибутку на фінустанови;
- помісячна звітність ПДФО з 1 січня 2025 року (для економічного бронювання).
- 50% податок на банки;
- збільшення МПЗ для земель;
- звільнення кешбеку від оподаткування;
- збільшення ренти на видобуток щебня.
14 жовтня парламент відхилив усі 13 блокуючих постанов щодо законопроєкту №11416-д про підвищення податків.