Зеленський підписав закон про підвищення податків

28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану.

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Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

"Потягнувши 44-ри дні, президент підписав історичне підвищення податків... Той, що сам і погодив саме в такій версії", - написав нардеп Ярослав Железняк.

Він додав, що закон вступить в силу після публікації, це буде 30 листопада.

"Якщо рахувати, що кожен день без закону коштував 270+ млн грн для бюджету, то ось ці 44 дні затримки = -12 млрд грн для Бюджету армії", - додав нардеп.

Колізії навколо закону

17 вересня Рада з другої спроби підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд грн у наступному.

10 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому цей документ. До нього було подано понад 1300 правок. У сесійній залі були підтримані правки, які фактично скасовують статус податкового агента із нотаріусів при посвідчені ним договорів купівлі-продажу між фізичними особами.

Доопрацьований законопроект передбачає:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

впровадження військового збору для ФОПів;

збільшення податків для першої та другої групи ФОП;

авансові внески на АЗС;

1% для всіх форм ФОП третьої групи;

25% прибутку на фінустанови;

помісячна звітність ПДФО з 1 січня 2025 року (для економічного бронювання).

50% податок на банки;

збільшення МПЗ для земель;

звільнення кешбеку від оподаткування;

збільшення ренти на видобуток щебня.

14 жовтня парламент відхилив усі 13 блокуючих постанов щодо законопроєкту №11416-д про підвищення податків.

Пізніше в ЗМІ з’явилася інформація що Зеленський вже понад три тижні утримується від підписання закону про підвищення податків, імовірно, через нові ініціативи голови податкового комітету Данила Гетманцева.

Зауважимо, законопроєкт розкритикували всі провідні бізнес-асоціації: ЄБА, ФРУ, СУП, Американська торговельна палата в Україні, Незалежна асоціація банків України, а також Форум провідних міжнародних фінансових установ (FLIFI). Вони запропонували звернути увагу держави на тіньовий сектор замість підвищення податкових ставок.