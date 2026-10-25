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Росія знищила останній торговельний центр "Епіцентр" у Харкові (ФОТО)

Наслідки російського удару по Харкову
Наслідки російського удару по Харкову. Фото: Харківська ОВА

Російські війська завдали удару по торговельному центру "Епіцентр" в Основ’янському районі Харкова. Будівля, яка раніше вже зазнавала пошкоджень унаслідок російських атак, була знищена.

Як пише Dilo, про це повідомили в ДСНС України.

Там зауважили, що росіяни атакували дронами торговельний центр в Основ’янському районі та цивільне підприємство в Індустріальному районі. Там спалахнули пожежі, постраждала одна людина.

Під час ліквідації наслідків обстрілів росіяни завдали повторного удару по місцю роботи підрозділів ДСНС, внаслідок чого постраждали рятувальники, знищено пожежну автоцистерну.

У торговельному центрі, який атакували росіяни, виникла масштабна пожежа — ще один рятувальник травмувався під час її ліквідації.

За даними соцмереж та судячи з опублікованих фото, внаслідок вечірнього обстрілу згорів торговельний гіпермаркет "Епіцентр" в Основ’янському районі Харкова.

Фото 2 — Росія знищила останній торговельний центр "Епіцентр" у Харкові (ФОТО)
Фото 3 — Росія знищила останній торговельний центр "Епіцентр" у Харкові (ФОТО)
Фото 4 — Росія знищила останній торговельний центр "Епіцентр" у Харкові (ФОТО)

Цей торговельний об'єкт залишався єдиним діючим гіпермаркетом мережі у Харкові після того, як інші магазини (зокрема на Салтівці) були зруйновані раніше. Росія методично намагалася знищити цю локацію, починаючи з серпня 2026 року.

Що відомо про атаки на "Епіцентри"

Війська РФ систематично атакують ТЦ "Епіцентр" та інші цивільні торговельні центри в Україні.

У ніч проти 22 жовтня 2026 року внаслідок російського балістичного удару по Києву знищено гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній в Оболонському районі столиці. 

Ввечері 20 жовтня ворог атакував торговельний центр у Первомайську на Миколаївщині, а в ніч на 21 жовтня поцілив по об'єкту в Умані Черкаської області.

20 жовтня російський дрон атакував будівлю торгового центру "Епіцентр" у Дубно Рівненської області.

 Цієї ж ночі російська армія пошкодила складські приміщення компанії в Ковелі Волинської області.

13 жовтня російські війська атакували десять разів логістичний розподільчий центр компанії "Епіцентр" у Хмельницькому. Через обстріл знищено близько 85% товарів, які зберігалися на складі. Загиблих і травмованих немає.

12 жовтня російські війська влучили в "Епіцентр" у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки загорівся один із поверхів будівлі. Це перший об'єкт мережі в місті, який працює вже 19 років.

9 жовтня російські війська вночі завдали удару по торговельному центру "Епіцентр" біля Чернігова. У центральній частині будівлі спалахнула пожежа.

Автор:
Світлана Манько

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