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Росія завдала удару по "Епіцентру" в Чернігові, спалахнула пожежа

Загоряння на даху чернігівського «Епіцентру» унаслідок російського удару у ніч проти 9 жовтня 2026 року. Суспільне Чернігів
Загоряння на даху чернігівського «Епіцентру» унаслідок російського удару у ніч проти 9 жовтня 2026 року. Фото: Суспільне Чернігів

Російські війська вночі 9 жовтня завдали удару по торговельному центру "Епіцентр" біля Чернігова. У центральній частині будівлі спалахнула пожежа.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Чернігівської міськради.

Зазначається, що удар зафіксували після 3:00 години. Ціллю став об’єкт, розташований за межами Чернігівської міської територіальної громади, на прилеглій до неї території.

"Суспільне" повідомляє, що дрон поцілив у будівлю "Епіцентру".

Внаслідок атаки виникло загоряння в центральній частині споруди та поширилося на дах. На місці влучання працюють підрозділи рятувальників для ліквідації пожежі.

Також внаслідок сьогоднішньої атаки у Чернігові пошкоджені вікна в багатоповерхових житлових будинках.

Що відомо про атаки на "Епіцентри"

Війська РФ систематично атакують ТЦ Епіцентр та інші цивільні торговельні центри в Україні.

Російська армія ввечері 4 вересня і вночі 5 вересня завдала ударів реактивними дронами по торговельному центру"Епіцентр" у Миколаєві, постраждали дві людини.

Російські війська завдали удару по території торговельного центру "Епіцентр" у Запоріжжі 28 серпня, внаслідок чого будівля зазнала пошкоджень.

24 серпня армія РФ атакувала "Епіцентр" в Одесі.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу Києва 5 серпня росіяни знищили два логістичних центри "Епіцентру", там загинув один співробітник компанії.

На тлі цього у компанії заявиляли, що зупиняють виробництво на заводі Epicentr Ceramic Corporation і переносять виробництво на два підприємства компанії за кордоном, щоб не допустити дефіциту продукції.

Автор:
Світлана Манько

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