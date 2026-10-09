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Россия нанесла удар по "Эпицентру" в Чернигове, вспыхнул пожар
Российские войска ночью 9 октября нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" возле Чернигова. В центральной части здания вспыхнул пожар.
Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Черниговского горсовета.
Отмечается, что удар был зафиксирован после 3:00 часов. Целью стал объект, расположенный за пределами Черниговской городской территориальной громады, на прилегающей к ней территории.
"Общественное" сообщает, что дрон попал в здание "Эпицентра".
В результате атаки возникло возгорание в центральной части сооружения и распространилось на крышу. На месте попадания работают спасатели для ликвидации пожара.
Также в результате сегодняшней атаки в Чернигове повреждены окна в многоэтажных жилых домах.
Что известно об атаках на "Эпицентры"
Войска РФ систематически атакуют ТЦ "Эпицентр" и другие гражданские торговые центры в Украине.
Российская армия вечером 4 сентября и ночью 5 сентября нанесла удары реактивными дронами по торговому центру "Эпицентр" в Николаеве, пострадали два человека.
Российские войска нанесли удар по территории торгового центра "Эпицентр" в Запорожье 28 августа, в результате чего здание получило повреждения.
24 августа армия РФ атаковала "Эпицентр" в Одессе
Напомним, во время массированного обстрела Киева 5 августа россияне уничтожили два логистических центра "Эпицентра", там погиб один сотрудник компании.
На фоне этого в компании заявили, что останавливают производство на заводе Epicentr Ceramic Corporation и переносят производство на два предприятия за рубежом, чтобы не допустить дефицита продукции.