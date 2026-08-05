Российский обстрел уничтожил два логистических комплекса "Эпицентра"

Российский обстрел уничтожил два ключевых логистических комплекса "Эпицентра" - в Киеве и Калиновке. Один из комплексов сгорел полностью, а на другом были разрушены производственные мощности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила в соцсетях руководитель департамента по связям с общественностью "Эпицентра" Юлия Чудновец.

Атака России на "Эпицентр"

Полностью уничтожен логистический центр в Киеве, а в Калиновке фактически потеряно одно из крупнейших в Украине производств керамической плитки. Погиб молодой сотрудник компании, еще три человека получили ранения.

В компании отметили, что за этими потерями стоят не только материальные убытки, но и годы работы тысяч людей.

"По каждой такой новости – не просто цифры убытков. Это годы труда, сотни людей, их мечты, опыт, ответственность", – сообщили в компании.

В компании добавили, что поддерживают все украинские предприятия, переживающие последствия российских ударов.

Что известно об атаках на "Эпицентры"

В Кривом Роге в результате российской атаки 27 июля уничтожен торговый центр "Эпицентр". По данным компании, в результате удара никто не погиб и не пострадал. В "Эпицентре" заявили, что планируют построить разрушенный объект.

Еще раньше, российская армия вечером 20 июля ударила по Сумам дронами. В результате произошло масштабное возгорание торгового центра "Эпицентр".

Добавим, в феврале в результате атаки беспилотников в Запорожье также горел. торговый центр "Эпицентр" .

А в июле прошлого года в Днепре из-за атаки РФ был уничтожен магазин "Эпицентра" площадью более 11 000 м².