Удар по складам "Эпицентра" под Киевом: пожар тушили более 10 часов

Логистический центр "Эпицентра" под Киевом. Фото: ГСЧС

Спасателям понадобилось более 10 часов для тушения пожара после попадания вражеского дрона в Киевской области. Огонь охватил 17 тысяч квадратных метров, что сравнимо с площадью 2,5 футбольных полей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Судя по фото, которые добавил глава МВД, речь идет об ударе по складским помещениям на территории логистического центра компании "Эпицентр".

По его данным, работу спасателей усложняла значительная площадь и заполненные склады гипермаркета – распространилась сильная задымленность. Кроме того, рядом расположены другие здания, которые нужно было оградить от огня.

Для ликвидации пожара было привлечено около 400 спасателей, более 100 единиц техники, два вертолета, пожарный поезд и четыре работы пожаротушения.

Клименко добавил, что работали подразделения не только Киевщины, но и столицы.

"Бок о бок с профессионалами тушили огонь и добровольные пожарные формирования. У спасателей - глаза красные от дыма, лица почерневшие копоти, но ответственность - сильнее пламени. Сегодня они доказали: огонь не имеет шансов там, где есть украинские спасатели", - подчеркнул он.

Напомним, ночью 16 сентября в результате вражеской атаки дронами произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра компании "Эпицентр" в Киевской области.

Добавим, что в июле в Днепре из-за атаки РФ был уничтожен магазин "Эпицентр" площадью более 11 000 м².

Автор:
Татьяна Бессараб