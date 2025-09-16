Удар по складах "Епіцентру" під Києвом: пожежу гасили понад 10 годин

Рятувальникам знадобилося понад 10 годин для гасіння пожежі після влучання ворожого дрона у Київській області. Вогонь охопив 17 тисяч квадратних метрів, що можна порівняти з площею 2,5 футбольних полів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Судячи з фото, які додав голова МВС, йдеться про удар по складських приміщеннях на території логістичного центру компанії “Епіцентр”.

За його даними, роботу рятувальників ускладнювала значна площа та заповнені склади гіпермаркету - поширилася сильна задимленість. Крім того, поруч розташовані інші будівлі, які треба було захистити від вогню.

Для ліквідації пожежі було залучено близько 400 рятувальників, понад 100 одиниць техніки, два гелікоптери, пожежний потяг та чотири роботи пожежогасіння.

Клименко наголосив, що працювали підрозділи не лише Київщини, а й столиці.

"Пліч-о-пліч із професіоналами гасили вогонь й добровільні пожежні формування", - додав він.

Нагадаємо, вночі 16 вересня внаслідок ворожої атаки дронами сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру компанії “Епіцентр” у Київській області.

Додамо, що у липні у Дніпрі через атаку РФ було знищено магазин "Епіцентру" площею понад 11 000 м².