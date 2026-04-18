Мінекономіки змінило правила держінвестицій: як залучатимуть кошти донорів

Мінекономіки змінило правила держінвестицій / Depositphotos

Україна запустила новий механізм підготовки державних інвестпроєктів, який має спростити залучення міжнародного фінансування та прискорити відновлення. Із 10 квітня набув чинності наказ Мінекономіки №4901, що впроваджує нові правила управління публічними інвестиціями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Ключова зміна полягає у переході від точкового пошуку коштів під окремі ідеї до системного формування портфеля проєктів, які відповідають вимогам міжнародних донорів та фінансових установ.

Документ затверджує методичні рекомендації для підготовки проєктів — від початкової концепції до готового інвестиційного кейсу. Цим процесом керуватимуть спеціальні програми Project Preparation Facility (PPF), які мають забезпечити якісну підготовку документації.

Відбір проєктів відбуватиметься за трирівневою моделлю. На стратегічному рівні пріоритет отримають ініціативи з Єдиного проєктного портфеля держави. На програмному — цільові напрями, зокрема модернізація енергомереж або розвиток логістики. На секторальному — критично важливі проєкти для окремих галузей економіки.

Уряд очікує, що нова система усуне одну з головних проблем попередніх років, коли перспективні ініціативи не отримували фінансування через слабку документацію або невідповідність міжнародним стандартам.

Що зміниться для інвесторів та бізнесу

Для донорів це означає прозорий перелік підготовлених проєктів, для бізнесу та громад — більш прогнозовані строки реалізації, а для держави — швидший доступ до ресурсів на відбудову.

Україна переводить державні інвестиції на більш зрозумілу для партнерів модель управління. Це може прискорити отримання коштів на відновлення інфраструктури та великі економічні проєкти.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні завершено ключовий етап реформи управління публічними інвестиціями. Уряд сформував і затвердив єдині правила планування, відбору та фінансування інвестиційних проєктів на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Автор:
Тетяна Гойденко