Україна вперше проведе конкурентний тендер на десятки тисяч ударних дронів

Україна вперше проведе конкурентний тендер на закупівлю важких бомберів і мідлстрайків для Сил оборони. Контракти планують укласти одразу з кількома виробниками, а загальний обсяг замовлення становитиме десятки тисяч безпілотників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

До участі в тендері допустять усіх виробників, чия продукція відповідатиме визначеним технічним вимогам. За підсумками конкурсу в кожній категорії планують обрати від двох до чотирьох постачальників.

При цьому жоден виробник не зможе отримати понад 50% загального обсягу замовлення. Такий підхід має посилити конкуренцію та знизити ризики залежності від одного постачальника.

Однією з ключових вимог до ударних і розвідувально-ударних безпілотників стане наявність стійких систем зв’язку, які забезпечують ефективну роботу на великих відстанях.

Для захисту інформації про оборонні підприємства торги проводитимуться в закритому середовищі.

У Міноборони зазначають, що перехід до конкурентних закупівель став можливим завдяки зміні підходу до формування технічних вимог. Відтепер закупівлі здійснюватимуться за необхідними характеристиками, а не під конкретні моделі безпілотників.

Очікується, що новий механізм дозволить залучити ширше коло виробників, підвищити конкуренцію на ринку, ефективніше використовувати бюджетні кошти та прискорити масштабування найбільш ефективних рішень для потреб фронту.

Нагадаємо, у травні Міноборони законтрактувало рекордну партію далекобійних артилерійських пострілів 155 мм для Сил оборони, збільшивши обсяг постачання на десятки тисяч одиниць завдяки конкуренції серед виробників.