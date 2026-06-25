Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,87

--0,01

EUR

50,88

--0,22

Готівковий курс:

USD

44,96

44,85

EUR

51,45

51,25

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна вперше проведе конкурентний тендер на десятки тисяч ударних дронів

роботи, дрони, НРК
Україна вперше проведе конкурентний тендер на десятки тисяч ударних дронів / Міноборони

Україна вперше проведе конкурентний тендер на закупівлю важких бомберів і мідлстрайків для Сил оборони. Контракти планують укласти одразу з кількома виробниками, а загальний обсяг замовлення становитиме десятки тисяч безпілотників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

До участі в тендері допустять усіх виробників, чия продукція відповідатиме визначеним технічним вимогам. За підсумками конкурсу в кожній категорії планують обрати від двох до чотирьох постачальників.

При цьому жоден виробник не зможе отримати понад 50% загального обсягу замовлення. Такий підхід має посилити конкуренцію та знизити ризики залежності від одного постачальника.

Однією з ключових вимог до ударних і розвідувально-ударних безпілотників стане наявність стійких систем зв’язку, які забезпечують ефективну роботу на великих відстанях.

Для захисту інформації про оборонні підприємства торги проводитимуться в закритому середовищі.

У Міноборони зазначають, що перехід до конкурентних закупівель став можливим завдяки зміні підходу до формування технічних вимог. Відтепер закупівлі здійснюватимуться за необхідними характеристиками, а не під конкретні моделі безпілотників.

Очікується, що новий механізм дозволить залучити ширше коло виробників, підвищити конкуренцію на ринку, ефективніше використовувати бюджетні кошти та прискорити масштабування найбільш ефективних рішень для потреб фронту.

Нагадаємо, у травні Міноборони законтрактувало рекордну партію далекобійних артилерійських пострілів 155 мм для Сил оборони, збільшивши обсяг постачання на десятки тисяч одиниць завдяки конкуренції серед виробників.

Автор:
Тетяна Гойденко