Міноборони зекономило мільярди на снарядах і замовило для фронту ще десятки тисяч боєприпасів

Україна законтрактувала рекордну партію далекобійних артилерійських пострілів 155 мм для Сил оборони, збільшивши обсяг постачання на десятки тисяч одиниць завдяки конкуренції серед виробників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство оборони.

Агентство оборонних закупівель (АОЗ) уклало контракти на найбільшу в історії установи партію 155-мм снарядів. У результаті відкритих конкурентних процедур переможцями стали шість виробників, з якими вже підписані угоди на постачання для Сил оборони.

Завдяки конкуренції та прозорим умовам закупівель вдалося знизити початкову вартість контрактів приблизно на 16%. Це дозволило зекономити мільярди гривень і спрямувати їх на додаткову закупівлю боєприпасів. У підсумку армія отримає на десятки тисяч пострілів більше, ніж планувалося спочатку.

У Міноборони наголошують, що нова модель закупівель базується на конкурентних процедурах із чіткими правилами та оцінкою ефективності за тактико-технічними характеристиками. Такий підхід, за задумом відомства, має зменшити вплив людського фактору, посилити прозорість і забезпечити більш ефективне використання бюджетних коштів.

Окремо зазначається, що наступним етапом стане масштабування конкурентних закупівель на FPV, mid-strike та deep-strike дрони, а також поступовий перехід до тендерних процедур у всіх можливих оборонних закупівлях. Частина процесів уже інтегрується в систему Prozorro, із врахуванням вимог безпеки для оборонних підприємств.

У відомстві підкреслюють, що розширення конкуренції серед постачальників дозволяє не лише зменшувати витрати, а й диверсифікувати постачання, знижуючи залежність від одного виробника та пришвидшуючи забезпечення фронту.

Нагадаємо, нещодавно в Агенції оборонних закупівель заявили, що рішення щодо контрактів на постачання 155-мм артилерійських снарядів ще не ухвалене, а інформація про нібито визначених постачальників є передчасною.