В Україні перевіряють витік даних про закупівлі боєприпасів: що відомо про ситуацію з контрактами

В Агенції оборонних закупівель заявили, що рішення щодо контрактів на постачання 155-мм артилерійських снарядів ще не ухвалене, а інформація про нібито визначених постачальників є передчасною.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Агенції оборонних закупівель ( ДОТ).

Позиція Агенції оборонних закупівель

"ТОВ “Українська бронетехніка” поширила у публічному просторі заяву щодо нібито здійснення Агенцією контрактування артилерійських пострілів за найнижчою ціною з виробниками та постачальниками, які не виконують свої зобов’язання за контрактами", - йдеться в повідомленні.

В Агенції пояснили, що процедура закупівлі 155-мм артилерійських снарядів наразі триває, а жодного остаточного рішення щодо визначення постачальника ще не ухвалено.

У відомстві наголосили, що поширені заяви про нібито визначених контрагентів є передчасними та можуть свідчити про ризики витоку інформації, пов’язаної з перебігом тендеру, а також можливі спроби впливу на його результати з боку третіх осіб.

У зв’язку з цим Агенція оборонних закупівель ДОТ ініціювала службове розслідування. Воно стосуватиметься можливого неправомірного впливу на процес закупівель і отримання конфіденційних даних. Про інцидент також повідомлять Міністерство оборони України та наглядову раду.

В Агенції закликали учасників ринку перевіряти достовірність інформації та враховувати можливі наслідки своїх дій, зокрема щодо дотримання принципів добросовісної конкуренції.

У відомстві підкреслили, що й надалі дотримуються принципів неупередженості у закупівлях в інтересах Сил оборони України.

