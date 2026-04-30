Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Готівковий курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,66

51,47

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні перевіряють витік даних про закупівлі боєприпасів: що відомо про ситуацію з контрактами

снаряди
Закупівля снарядів під тиском / Pixabay

В Агенції оборонних закупівель заявили, що рішення щодо контрактів на постачання 155-мм артилерійських снарядів ще не ухвалене, а інформація про нібито визначених постачальників є передчасною.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Агенції оборонних закупівель ( ДОТ).

Позиція Агенції оборонних закупівель

"ТОВ “Українська бронетехніка” поширила у публічному просторі заяву щодо нібито здійснення Агенцією контрактування артилерійських пострілів за найнижчою ціною з виробниками та постачальниками, які не виконують свої зобов’язання за контрактами", - йдеться в повідомленні.

В Агенції пояснили, що процедура закупівлі 155-мм артилерійських снарядів наразі триває, а жодного остаточного рішення щодо визначення постачальника ще не ухвалено.

У відомстві наголосили, що поширені заяви про нібито визначених контрагентів є передчасними та можуть свідчити про ризики витоку інформації, пов’язаної з перебігом тендеру, а також можливі спроби впливу на його результати з боку третіх осіб.

У зв’язку з цим Агенція оборонних закупівель ДОТ ініціювала службове розслідування. Воно стосуватиметься можливого неправомірного впливу на процес закупівель і отримання конфіденційних даних. Про інцидент також повідомлять Міністерство оборони України та наглядову раду.

В Агенції закликали учасників ринку перевіряти достовірність інформації та враховувати можливі наслідки своїх дій, зокрема щодо дотримання принципів добросовісної конкуренції.

У відомстві підкреслили, що й надалі дотримуються принципів неупередженості у закупівлях в інтересах Сил оборони України.

Нагадаємо, Україна тестує нові типи FPV-дронів і готується значно посилити удари безпілотниками. Уже найближчими місяцями планується перекрити зону до 150 км від кордону ударними БпЛА.

Автор:
Ольга Опенько