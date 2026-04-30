Лидеры украинского бизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшие работодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

В Украине проверяют утечку данных о закупках боеприпасов: что известно о ситуации с контрактами

Закупка снарядов под давлением / Pixabay

В Агентстве оборонных закупок заявили, что решение о контрактах на поставку 155-мм артиллерийских снарядов еще не принято, а информация о якобы определенных поставщиках преждевременна.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Агентстве оборонных закупок.

Позиция Агентства оборонных закупок

"ООО "Украинская бронетехника" распространила в публичном пространстве заявление о якобы осуществлении Агентством контрактирования артиллерийских выстрелов по самой низкой цене с производителями и поставщиками, которые не выполняют свои обязательства по контрактам", - говорится в сообщении.

В Агентстве пояснили, что процедура закупки 155-мм артиллерийских снарядов продолжается, а никакого окончательного решения по определению поставщика еще не принято.

В ведомстве подчеркнули, что распространенные заявления о якобы определенных контрагентах преждевременны и могут свидетельствовать о рисках утечки информации, связанной с течением тендера, а также возможные попытки влияния на его результаты со стороны третьих лиц.

В связи с этим Агентство оборонных закупок инициировало служебное расследование. Оно будет касаться возможного неправомерного влияния на процесс закупок и получения конфиденциальных данных. Об инциденте также сообщат Министерство обороны Украины и наблюдательный совет.

В Агентстве призвали участников рынка проверять достоверность информации и учитывать возможные последствия своих действий, в частности, соблюдение принципов добросовестной конкуренции.

В ведомстве подчеркнули, что и дальше придерживаются принципов беспристрастности в закупках в интересах Сил обороны Украины.

Напомним, Украина тестирует новые типы FPV-дронов и готовится значительно усилить удары беспилотниками. Уже в ближайшие месяцы планируется перекрыть зону до 150 км от границы ударными БПЛА.

Автор:
Ольга Опенько