В Украине проверяют утечку данных о закупках боеприпасов: что известно о ситуации с контрактами

В Агентстве оборонных закупок заявили, что решение о контрактах на поставку 155-мм артиллерийских снарядов еще не принято, а информация о якобы определенных поставщиках преждевременна.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Агентстве оборонных закупок.

Позиция Агентства оборонных закупок

"ООО "Украинская бронетехника" распространила в публичном пространстве заявление о якобы осуществлении Агентством контрактирования артиллерийских выстрелов по самой низкой цене с производителями и поставщиками, которые не выполняют свои обязательства по контрактам", - говорится в сообщении.

В Агентстве пояснили, что процедура закупки 155-мм артиллерийских снарядов продолжается, а никакого окончательного решения по определению поставщика еще не принято.

В ведомстве подчеркнули, что распространенные заявления о якобы определенных контрагентах преждевременны и могут свидетельствовать о рисках утечки информации, связанной с течением тендера, а также возможные попытки влияния на его результаты со стороны третьих лиц.

В связи с этим Агентство оборонных закупок инициировало служебное расследование. Оно будет касаться возможного неправомерного влияния на процесс закупок и получения конфиденциальных данных. Об инциденте также сообщат Министерство обороны Украины и наблюдательный совет.

В Агентстве призвали участников рынка проверять достоверность информации и учитывать возможные последствия своих действий, в частности, соблюдение принципов добросовестной конкуренции.

В ведомстве подчеркнули, что и дальше придерживаются принципов беспристрастности в закупках в интересах Сил обороны Украины.

