Миндич является бенефициаром: Fire Point может упустить возможность поставлять дальнобойные ракеты ВСУ

Компания Fire Point, производящая дальнобойные ракеты и дроны, может потерять возможность поставлять оружие для украинской армии из-за вероятных связей с подсанкционным бизнесменом Тимуром Миндичем, который является фигурантом дела НАБУ "Мидас" по коррупции в энергетике.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины.

Миндич и Fire Point

Там отмечают, что из материалов, имеющих антикоррупционные органы, фактическим владельцем Fire Point может быть именно Миндич, а имеющаяся информация безусловно указывает на его роль как одного или даже единственного бенефициара компании.

В случае юридического подтверждения этого факта, например, из-за решения суда, компания потеряет возможность поставлять продукцию для Сил обороны Украины, посколькуМиндич находится под санкциями. В ГАР МОУ также заявили, что Fire Point могла предоставить недостоверные данные о своих бенефициарах, что по действующему законодательству может стать основанием для штрафов и определения компании как рискового поставщика.

Отдельно ГАР МОУ отмечает необходимость взвешенного подхода со стороны государства, учитывая, что продукцию Fire Point активно используют украинские военные.

Уволить Умерова и национализировать Fire Point

Накануне "Украинская правда" опубликовала новые расшифровки разговоров бизнесмена Миндича, фигурирующего в деле НАБУ "Мидас". Он жаловался секретарю СНБО Рустему Умерову, что оборонную компанию Fire Point "недофинансируют".

В заявлении также содержатся оценки возможных правонарушений. В частности, действия секретаря СНБО Рустема Умерова, по версии совета, могут содержать признаки злоупотребления властью (ст. 364 УК) и разглашение государственной тайны (ст. 328 УК), в то время как действия Миндича — признаки злоупотребления влиянием (ст. 369-2 УК) и подстрекательство к нецелевому использованию бюджетных средств (ст. 27 ч. 4; ст. 210 УКУ).

На фоне этого антикоррупционный совет призывает:

отстранить Рустема Умерова от должности секретаря СНБО;

президенту Украины Владимиру Зеленскому инициировать процесс частичной национализации компании Fire Point, что позволит продолжить поставку ее продукции в Силы обороны;

Минобороны Украины образовать рабочую группу представителями войск, использующих продукцию компании, и провести аудит.

Fire Point и фигуранты коррупционного скандала

Как рассказал совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, бизнесмен Тимур Миндич, проходящий по делу о коррупции в украинской энергетике, пытался получить 50% акций оборонной компании

Штиллерман также подтвердил, что в Fire Point работал Игорь Фурсенко, один из фигурантов громких "пленок" по делу НАБУ и САП "Мидас". Кроме того Михаил Цукерман, брат другого фигуранта антикоррупционных расследований Александра Цукермана, является банкиром Штилермана. Последний подтвердил, что посещал его бэк-офис, последний раз – в 2024 году.

О Fire Point

Fire Point – это украинская частная оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Компания возникла после полномасштабного вторжения России в 2022 году и значительно расширила свои производственные мощности и продуктовый портфель.

Как писало Delo.ua, Fire Point в 2026 году может выйти на ежемесячные показатели производства своих ракет "Фламинго " в десятки единиц.

Fire Point инвестирует значительные средства в развитие баллистической программы – по данным медиа, около 100 млн долларов. У компании уже есть десятки FP‑7 и FP‑9 для экспериментальных запусков и технически способна производить несколько ракет ежедневно. Кроме того, часть производства твердого ракетного топлива ведется за границей, например, в Дании, по соображениям безопасности и оптимизации поставок.

Украинская компания Fire Point начала тестирование баллистических ракет FP-7. Ракета является аналогом американской Atacams, но вдвое дешевле. Производство большинства компонентов FP-7 происходит внутри компании, а тестирование ракеты планируется на российских военных объектах.