Акции Lenovo выросли до самого высокого уровня за 27 лет благодаря спросу на серверы с искусственным интеллектом

Акции Lenovo Group сегодня выросли на 22%

Май 2026 стал для китайской транснациональной компании Lenovo Group очень удачным: рыночная стоимость ее акций выросла на 105%. Только за сегодняшний день акции выросли на 22%, продемонстрировав наибольший всплеск с 1999 года.

Положительная динамика ускорилась после публикации финансового отчета крупнейшего в мире производителя компьютеров. Документ показал, что доходы от продажи серверов по искусственному интеллекту компенсировали давление от роста стоимости комплектующих. Это позволило Lenovo сохранить лидирующую позицию в индексе Hang Seng China Enterprises Index текущего года.

На рыночные показатели также повлияли новости от американского производителя Dell Technologies, опубликовавшего оптимистические прогнозы из-за высокого спроса на серверы с искусственным интеллектом. Это сообщение вызвало рост акций компьютерных компаний по всей Азии. Статистика Dell усилила оптимизм инвесторов по Lenovo, которую все чаще рассматривают как ключевого поставщика инфраструктуры для ИИ.

"Рост серверов с искусственным интеллектом, очевидно, является движущей силой, поскольку спрос на искусственный интеллект сейчас распространяется от гипермасштабированных к предприятиям, что выгодно традиционным производителям серверов, таким как Lenovo и Dell", - отметил аналитик Bloomberg Intelligence Стивен Ценг.

Годовая прибыль Lenovo продемонстрировала стабильную рентабельность, несмотря на общее сокращение мирового производства микросхем памяти. Позитивные настроения на рынке дополнительно подкрепились планами компании по разработке серверов и агентов искусственного интеллекта. После этого инвестиционный банк Goldman Sachs более чем удвоил целевую цену акций Lenovo.

Динамика акций этого производителя компьютерного оборудования противоречит всеобщей тенденции других технологических гигантов на гонконгской бирже. Местные интернет-платформы сталкиваются с жесткой конкуренцией и снижением доходности из-за необходимости финансировать инфраструктуру искусственного интеллекта. В результате профильный индекс Hang Seng Tech упал примерно на 12% с начала года.

Напомним, акции корпорации Lenovo на торгах в Гонконге 22 мая взлетели на 15%, продемонстрировав наибольший процентный рост среди всех компаний индекса Hang Seng.

Автор:
Татьяна Ковальчук