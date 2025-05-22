Lenovo сообщила о падении прибыли на 64%

Китайский гигант Lenovo, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров, по итогам четвертого квартала 2024/2025 финансового года сообщил о значительном падении чистой прибыли – на 64%.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на агентство Reuters.

Компания объяснила этот результат преимущественно неденежными потерями, связанными с понижением стоимости варантов.

Чистая прибыль акционеров Lenovo за завершившийся 31 марта квартал составила 90 млн долларов США, существенно уступая ожиданиям аналитиков в 225,8 млн долларов, согласно данным LSEG.

В то же время выручка компании превысила прогнозы, достигнув 16,98 млрд долларов против ожидаемых 15,6 млрд долларов. Это свидетельствует об устойчивом спросе на продукцию Lenovo, в частности, в сегментах инфраструктуры и облачных сервисов.

Компания активно продвигает ПК нового поколения со встроенными AI-функциями. Первые такие устройства были выпущены в Китае в мае 2024 г., а с сентября начался глобальный запуск. По словам гендиректора Lenovo Яна Юаньцина, уже к 2025 году ИИ-компьютеры составят 25% всех поставок, а к 2027 году их доля может достигнуть 80%.

В свои продукты Lenovo интегрирует решение китайского стартапа DeepSeek, который быстро приобрел популярность благодаря доступной модели искусственного интеллекта, адаптированной под потребительские устройства.

Среди направлений бизнеса особенно выделяется группа инфраструктурных решений, включающая серверное оборудование: доход этого подразделения вырос на 64% в годовом исчислении. Также группа решений и услуг, предоставляемых корпоративным облачным программным обеспечением, зафиксировала рост выручки на 22% — до 2,2 млрд долларов.

Несмотря на рост ключевых показателей в стратегических направлениях, котируемые в Гонконге акции Lenovo потеряли 2,08% в цене после обнародования отчета, а с начала года их снижение составляет 1,69%.

Кроме Lenovo, доходы потерял и итальянский дом моды Valentino. Падение составило 22% или 280 миллионов долларов.

А японский косметический гигант Shiseido сообщил, что операционная прибыль за 12 месяцев 2024 года составила 7,58 млрд иен (49,9 млн долларов США) по сравнению с 28,13 млрд иен годом ранее. То есть, годовая прибыль компании упала на 73%.