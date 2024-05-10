Сократить затраты на экспансию: как ИТ-решения экономят средства ритейла

Украинский бизнес обычно использует для работы собственную IT-инфраструктуру, вычислительные мощности, системы хранения данных и сетевые технологии. Уже сейчас некоторые компании пытаются совмещать этот функционал в одной платформе, экономя ресурсы для развития на своем основном рынке. Подобный переход недавно реализовал продовольственный ритейлер “Таврия-В”, использовав решения от глобальной технологической компании Lenovo.

Крупный украинский бизнес в последние два десятилетия развивается вместе с стремительным развитием информационных технологий. Он застал появление мобильных платформ, облачных сервисов и других технологий, и постепенно добавлял их в свою IT-инфраструктуру. Поэтому большинство компаний использует традиционный подход, при котором бизнес-платформа состоит из отдельных компонентов: специального вычислительного оборудования, серверов для хранения данных, инфраструктуры для соединения всех элементов в единую сеть.

Со временем такое традиционное решение становится все более громоздким и сложным. Оптимизировать затраты помогает гиперконвергентная инфраструктура (HCI) – комплексные решения, объединяющие на одной унифицированной платформе все компоненты, необходимые для работы бизнеса. Такой подход уменьшает сложность ИТ-инфраструктуры, сокращает расходы на ее обслуживание и администрирование, упрощает обучение персонала.

"Таврия-В": в поисках унифицированной ИТ-инфраструктуры для каждого магазина

История ИТ-кластера ритейлера "Таврия-В" подобна историям многих украинских крупных бизнесов. Компания, работающая с 1992 года, на протяжении многих лет размещала все свои бизнес-приложения в традиционной ИТ-среде: от "софта" для управления цепями снабжения и электронной коммерции до транзакционных систем.

"Таврия В" является одним из ведущих ритейлеров Украины. В сеть входят супермаркеты "Таврия В" и "Космос", магазины хозтоваров "Блеск&Ведро", дискаунтеры "Пюре". Суммарно в них трудоустроено более 5 тысяч человек. В портфолио компании также входят сети быстрого питания, рестораны, мясоперерабатывающие предприятия, кондитерские, пекарни, пивоварни и крупный логистический центр.

Такой подход позволил компании обеспечить круглосуточное обслуживание магазинов сети, но в какой-то момент оказался слишком дорогим в эксплуатации. Он потребовал значительных затрат времени для обслуживания, такая структура со временем стала все хуже подходить для быстрого запуска в новых торговых точках.

"Мы чувствовали, что наша существующая ИТ-среда не обеспечивала рентабельную и масштабируемую основу для быстрого развития нашего бизнеса. Поэтому мы искали опытного технологичного партнера, который бы помог нам достичь запланированных инфраструктурных целей", – отмечают в торговой сети.

Кроме того, традиционная платформа не обеспечивала главную задачу сети – быстро и дешево привлекать новые ИТ-ресурсы для новых магазинов, тем самым поддерживая бесперебойный рост всего бизнеса.

В поисках партнера по стратегическому развитию "Таврия-В" оценила ряд поставщиков аппаратного и программного обеспечения, остановившись на аппаратном решении и поддержке от Lenovo.

Lenovo – это глобальная технологическая компания, занимающая 217 место в рейтинге Fortune Global 500, объединяющая 77 000 сотрудников по всему миру и ежедневно обслуживающая миллионы клиентов на 180 рынках.

Почему именно оборудование от Lenovo

По словам представителей "Таврии-В", решения от компании Lenovo продемонстрировали наибольшую продуктивность и удобство в использовании по сравнению с другими производителями.

При переходе с традиционной инфраструктуры на HCI ритейлер перенес свои основные программы и ИТ-площадку на платформу с следующей конфигурацией:

Железо : кластерное решение Lenovo ThinkAgile HX3330 ; Софт : Nutanix AH , платформа виртуализации. Приложение поддерживает виртуальные машины Windows или Linux и контейнеры для приложений и рабочих задач в локальных и публичных облачных сервисах;

Nutanix Flow , корпоративные программные брандмауэры для защиты данных в облаках. Позволяет сегментировать и защитить пользователей, программы и данные от киберугроз, не нарушая инфраструктуру сети;

Nutanix Prism, среда для централизованного управления виртуальными средами. Приложение использует машинное обучение для быстрой добычи больших объемов системных данных, создавая полезную информацию для оптимизации виртуальной инфраструктуры. Сервисы для бизнеса: техподдержка Lenovo Premier Support, а также Lenovo Keep your Drive – сервис для избегания юридических и денежных последствий из-за нарушения безопасности хранения данных.

Среди сервисов – дополнительные услуги по установке программ, их обслуживанию и контролю работоспособного состояния ИТ-инфраструктуры.

Что в "коробке"

Кластерное решение Lenovo ThinkAgile HX3330 для бизнеса имеет ряд особенностей:

Системы ThinkAgile серии HX оснащены процессорами Intel третьего поколения. Они оптимизированы для выполнения виртуализированных рабочих нагрузок, включая программы по работе с файлами и электронной почтой, печать, анализ и работу с базами данных;

Упрощенное управление ИТ-инфраструктурой благодаря обновлениям микрокода одним нажатием, функциям планирования, аналитики и интеграции;

Комплексный подход к организации работы. Быстрый монтаж оборудования благодаря унифицированным компонентам серверов и сетевых устройств Lenovo, оптимизированных для коммерческих рабочих нагрузок.

Узел ThinkAgile собирается в компактном корпусе. Он подходит для решения задач заказчиков на географически удаленных объектах. Благодаря плотному размещению электронных компонентов решение позволяет размещать вычислительные мощности прямо на месте создания данных (например, розничная торговля, производство, автозаправки, рестораны и т.п.).

Экономия 40% на ИТ-инфраструктуре как результат

Сеть "Таврия-В" установила новый HCI-кластер на своих объектах менее чем за два дня . Благодаря поддержке Lenovo и компании-подрядчика UNSERV LLC при установке, ритейлер оптимизировал производительность нового оборудования уже с первого дня использования.

Итогом перехода сети магазинов на гиперконвергентное решение стало:

снижение стоимости IT-инфраструктуры на 40%; в 2 раза быстрее возобновление работы оборудования после незапланированных остановок; увеличение частоты резервного копирования данных на 70%.

"Переход на HCI стал реальным геймчейнджером для "Таврии-В". Стабильные и надежные ИТ-решения от Lenovo и Nutanix позволят проще и более экономически эффективно масштабировать наше бизнес-ядро", - заключают в сети ритейла.

С другой стороны, представитель UNSERV LLC добавляет, что данный проект помог компании Таврия-В реализовать весь потенциал технологии виртуализации и выполнить главный запрос ритейлера – продолжить быстрое и бесперебойное расширение на рынке, используя сэкономленные средства для внешней экспансии.

Подразделение инфраструктурных решений Lenovo (Infrastructure Solutions Group) обладает уникальной возможностью предоставлять клиентам полный спектр инфраструктурных решений: от периферии до облака в области вычислений, хранения данных и искусственного интеллекта. Lenovo стремится стать крупнейшим в мире поставщиком комплексных инфраструктурных решений, ускоряя новую эру ИТ и стимулируя интеллектуальную трансформацию с помощью оптимизированных и устойчивых инноваций, помогающих бизнесу легче использовать силу данных для решения наибольших вызовов человечества.

Недавно Группа инфраструктурных решений (ISG) Lenovo получила сертификат системы управления информационной безопасностью (ISMS) по стандарту ISO 27001:2022 для лаборатории изолированной вычислительной среды (ICE) в Моррисвилле, штат Северная Каролина, где безопасно хранятся, создаются и подписываются прошивки. ThinkSystem, ThinkEdge, ThinkAgile и CSP, подчеркивающие обязательства компании к предоставлению безопасных решений и продуктов для предприятий всех масштабов. Результаты аудита свидетельствуют о том, что компания внедрила и придерживается лучших в своем классе практик безопасности.