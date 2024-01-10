Розетка не понадобится: Lenovo показала клавиатуру и мышь, заряжаемые вручную

Компания Lenovo на выставке CES 2024 представила концепты беспроводных клавиатуры и мыши, для подзарядки которых используется механическая и солнечная энергия. Об этом пишет Gizmochina.

Система под названием Mechanical Energy Harvesting Combo сочетает в себе механическое движение и солнечный свет для поддержания потребностей устройств в электроэнергии.

Клавиатуру оснастили тонкой солнечной панелью и уникальной круглой кнопкой, вращения которой в течение пяти минут будет достаточно для 30 минут набора текста. Эта функция служит удобным альтернативным источником энергии, когда солнечная недоступна.

Подобным образом устроена мышь, получившая маленькую рукоятку. Если в течение минуты ее крутить как ключ в заводной игрушке, можно обеспечить до 30 минут автономной работы устройства. Эта функция гарантирует, что мышь будет работать даже при отсутствии солнечного света.

Клавиатура и мышь, которые можно заряжать механической энергией. Фото: Lenovo

Как отмечает Gizmochina, клавиатуры и мыши обычно имеют низкие потребности в электроэнергии, но интеграция таких энергосберегающих технологий является значительным шагом вперед. Это показывает, что даже маленькие повседневные аппараты могут содействовать понижению зависимости от обычных источников питания.

Концепты от Lenovo предлагают двухрежимное соединение Bluetooth и 2.4G для универсального сочетания с разными устройствами. Если использовать Bluetooth, то срок службы батареи будет больше.

Однако компания не разглашает конкретные технические характеристики, включая подробности времени автономной работы. Также фирма не объявила о намерениях выпускать продемонстрированные аппараты.

.