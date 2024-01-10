Розетка не знадобиться: Lenovo показала клавіатуру й мишу, які заряджаються вручну

Компанія Lenovo на виставці CES 2024 представила концепти бездротових клавіатури й миші, для заряджання яких використовується механічна та сонячна енергія. Про це пише Gizmochina.

Система під назвою Mechanical Energy Harvesting Combo поєднує в собі механічний рух і сонячне світло для підтримки потреб пристроїв у електроенергії.

Клавіатуру оснастили тонкою сонячною панеллю та унікальною круглою кнопкою, обертання якої протягом п’яти хвилин буде достатньо для приблизно 30 хвилин набору тексту. Ця функція служить зручним альтернативним джерелом енергії, коли сонячна недоступна.

Подібним чином влаштована миша, яка отримала маленьку рукоятку. Якщо протягом хвилини її крутити як ключ в іграшці, яка заводиться, можна забезпечити до 30 хвилин автономної роботи пристрою. Ця функція гарантує, що миша працюватиме навіть в умовах відсутності сонячного світла.

Клавіатура та миша, які можна заряджати механічною енергією. Фото: Lenovo

Як зауважує Gizmochina, клавіатури та миші зазвичай мають низькі потреби в електроенергії, але інтеграція таких енергозберігаючих технологій є значним кроком уперед. Це демонструє, що навіть невеликі повсякденні апарати можуть сприяти зниженню залежності від традиційних джерел живлення.

Концепти від Lenovo пропонують дворежимне з’єднання Bluetooth і 2.4G для універсального сполучення з різними пристроями. Якщо використовувати Bluetooth, то термін служби батареї буде більшим.

Однак компанія не розголошує конкретні технічні характеристики, включаючи подробиці про час автономної роботи. Також фірма не оголосила про наміри випускати продемонстровані апарати.

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