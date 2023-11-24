Чотири в одному: представлено компʼютерну мишу з підтримкою ChatGPT (ФОТО)

Стартап CheerDots представив комп'ютерну мишку Cheerdots 2, яка здатна взаємодіяти з чатботом ChatGPT й поєднує в собі інші пристрої. Відповідний ґаджет зʼявився на Kickstarter.

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Пристрій може працювати не лише як миша, а й як сенсорний тачпад, лазерна указка й диктофон. Cheerdots 2 має функцію запису аудіо, яке за допомогою ChatGPT можна перетворити в текст й передати на комп'ютер. Також штучний інтелект може переказати вміст.

Cheerdots 2. Фото: скриншот / Kickstarter Cheerdots 2. Фото: скриншот / Kickstarter Cheerdots 2. Фото: скриншот / Kickstarter

У якості указки апарат здатний підсвічувати велику зону, затемнюючи фон, або ж показувати кольоровий кружечок.

Підсвічування частини екрана через Cheerdots 2. Фото: скриншот / Kickstarter

Для зарядки миші є розʼєм USB-C. Виробник обіцяє, що пристрій може працювати автономно протягом 20 днів.

Cheerdots 2 представлена у двох варіантах: Basic й Advanced. Перший не має функції запису й наразі зі знижкою коштує 44 долари. Другий, який здатний записувати аудіо й розшифровувати його за допомогою ChatGPT, має ціну в 69 доларів.

Старт поставок заплановано на березень 2024 року.