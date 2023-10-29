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Rapoo випускає ігрову мишу з ресурсом у 60 млн натискань (ФОТО)

Rapoo VT9 Air Lite, миші
Rapoo VT9 Air Lite. Фото: Rapoo

Компанія Rapoo, яка спеціалізується на компʼютерній периферії, випускає мишу VT9 Air Lite вагою 49 грамів. Про це пише Gizmochina.

Пристрій пропонує від 50 до 26 000 DPI і розроблений для підтримки різних хватів. Миша ідеально підходить для рук середнього та маленького розмірів й має дизайн для правої руки.

Rapoo VT9 Air Lite оснащено оптичним датчиком PMW3398 і бездротовою ігровою технологією V+WIRELESS, яка забезпечує час відгуку в 1 мілісекунду, діапазон бездротової передачі в понад 10 метрів, а також адаптується до перешкод від інших пристроїв. 

Фото 2 — Rapoo випускає ігрову мишу з ресурсом у 60 млн натискань (ФОТО)
Rapoo VT9 Air Lite. Фото: Rapoo
Фото 3 — Rapoo випускає ігрову мишу з ресурсом у 60 млн натискань (ФОТО)
Rapoo VT9 Air Lite. Фото: Rapoo
Фото 4 — Rapoo випускає ігрову мишу з ресурсом у 60 млн натискань (ФОТО)
Rapoo VT9 Air Lite. Фото: Rapoo
Фото 5 — Rapoo випускає ігрову мишу з ресурсом у 60 млн натискань (ФОТО)
Rapoo VT9 Air Lite. Фото: Rapoo

Акумулятор ємністю 240 мА·год у поєднанні з чипом Nordic із низьким енергоспоживанням та алгоритмом енергозбереження Rapoo працює до 48 годин при повному заряді.

Миша отримала перемикачі Omron, які розраховані на 60 млн натискань, і коліщатко на 1 млн натискань. Пристрій також має тефлонову підкладку, позолочений інтерфейс USB-C і кабель із парашутного шнуру (паракорду) довжиною 1,8 м.

На Rapoo VT9 Air Lite надається рік гарантії. Ціна на пристрій у Китаї становить 249 юанів (34 долари). 

Автор:
Артем Ющенко