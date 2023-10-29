Rapoo выпускает игровую мышь с ресурсом в 60 млн нажатий (ФОТО)

Компания Rapoo, специализирующаяся на компьютерной периферии, выпускает мышь VT9 Air Lite весом 49 грамм. Об этом пишет Gizmochina.

Устройство предлагает от 50 до 26 000 DPI и разработано для поддержки различных хватов. Мышь идеально подходит для рук среднего и маленького размера и имеет дизайн для правой руки.

Rapoo VT9 Air Lite оснащен оптическим датчиком PMW3398 и беспроводной игровой технологией V+WIRELESS, которая обеспечивает время отклика в 1 миллисекунду, диапазон беспроводной передачи в более 10 метров, а также адаптируется к помехам от других устройств.

Rapoo VT9 Air Lite. Фото: Rapoo Rapoo VT9 Air Lite. Фото: Rapoo Rapoo VT9 Air Lite. Фото: Rapoo Rapoo VT9 Air Lite. Фото: Rapoo

Аккумулятор емкостью 240 мА·ч в сочетании с чипом Nordic с низким энергопотреблением и алгоритмом энергосбережения Rapoo работает до 48 часов при полном заряде.

Мышь получила переключатели Omron, которые рассчитаны на 60 млн нажатий, и колесико на 1 млн нажатий. Устройство имеет тефлоновую подкладку, позолоченный интерфейс USB-C и кабель из парашютного шнура (паракорда) длиной 1,8 м.

На Rapoo VT9 Air Lite предоставляется год гарантии. Цена на устройство в Китае составляет 249 юаней (34 доллара).