Компьютером не обойдется. Apple презентует обновленные клавиатуру, мышь и трекпад, – Bloomberg

Компания Apple на презентации Scary Fast, которая состоится уже через несколько дней, представит обновленные аксессуары для компьютеров Mac. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман.

По его словам, в рамках отказа от разъема Lightning техногигант выпустит Magic Keyboard, Magic Mouse и Magic Trackpad с портами USB-C.

Справка. Apple отказывается от разъема Lighning в связи с требованием Европейского Союза, где был принят закон о переходе на USB-C как на единый стандарт зарядного устройства для всех новых портативных гаджетов.

Получат ли эти устройства какие-либо другие изменения, журналист не указывает.

Scary Fast: презентация Apple

Apple запланировала свою следующую презентацию на 17:00 30 октября по североамериканскому тихоокеанскому времени (02:00 31 октября по Киеву).

Ожидается, что мероприятие, которое получило название Scary Fast ("Страшно быстро") и намекает на Хэллоуин, состоится только онлайн.

Марк Гурман писал, что Apple готовит к выпуску 24-дюймовый компьютер iMac и новые ноутбуки MacBook Pro.

Как теперь отметил журналист, устройства, вероятно, не будут иметь значительно измененный вид, но могут получить первые 3-нанометровые процессоры Apple M3.

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