Уже через несколько дней. Новый iMac будет представлен в конце октября – Bloomberg

Компания Apple готовит к выпуску обновленный 24-дюймовый iMac, который будет анонсирован в конце октября. Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман.

В последний раз компания обновила iMac в апреле 2021 года, представив версию моноблока с процессором M1. Теперь источники Гурмана рассказали, что Apple планирует запустить продукт, ориентированный на Mac, примерно в конце текущего месяца. Это может быть шанс анонсировать новый iMac.

Кроме того, журналист предполагает появление новых ноутбуков MacBook Pro.

По его словам, анонс Mac состоится 30 или 31 октября. Дело в том, что Apple планирует опубликовать данные о прибылях в начале ноября, а не в конце октября, как обычно. В последний раз публикация квартальных результатов в ноябре проходила в 2018 году – после презентации iPad и Mac 30 октября.

В то же время ожидается, что модели MacBook Air с процессором M3 выйдут не раньше начала 2024 года, а 32-дюймовый iMac – в конце 2024 или в 2025 году.

Отметим, что ранее Гурман писал, что следующие iMac будут оснащены уже чипом M3, однако сейчас он не указал процессор в моноблоке, анонс которого ожидается в октябре.

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