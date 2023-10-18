Обновление в линейке iMac: аналитик сообщил, когда стоит ожидать новых компьютеров

Компания Apple планирует выпустить обновленный 24-дюймовый iMac в 2024 году, а свой первый 32-дюймовый компьютер – в 2025-м. Об этом сообщил аналитик Минг-Чи Куо.

iMac M3: что известно

Как пишет MacRumors, прогноз Куо касательно года выхода нового 24-дюймового iMac совпадает с данными, которые приводил журналист Bloomberg Марк Гурман.

Куо не уточняет, какой процессор будет использовать Apple, но Гурман писал, что речь пойдет о M3. Ожидается, что чип будет построен по новому 3-нанометровому процессу, будет иметь улучшение производительности и эффективности.

Крайний 24-дюймовый ‌iMac‌ вышел в 2021 году и оснащен процессором M1.

Гурман утверждал, что Apple не намерена представлять версию iMac с чипом M2.

32-дюймовый iMac: подробности

Что касается iMac с диагональю экрана в 32 дюйма, то Куо пишет, что компьютер получит дисплей с матрицей Mini LED.

О возможности выпуска iMac такого размера также ранее сообщал Марк Гурма . В июле текущего года журналист указывал, что компьютер появиться не раньше конца 2024-го.

Издание The Verge обращало внимание, что модель на 24 дюйма, которую продает сейчас Apple, является компромиссом между прежними 21,5-дюймовым и 27-дюймовым вариантами, однако для тех, кто одновременно открывает много программ, лучше иметь полноценный 5K-дисплей.

Больший экран также является хорошим вариантом для творческих людей, которым необходимо видеть детали искусства, которое они создают, или редактируемых ими изображений. Это относится и к созданию музыки и видео, если нужно точно редактировать временную шкалу.

Теперь MacRumors пишет, что 32-дюймовый iMac‌ может получить такие же размеры, как монитор Pro Display XDR, который имеет разрешение 6K и стоит 5 тыс. долларов.