Apple работает над облегчением и уменьшением очков Vision Pro, – Bloomberg

Очки смешанной реальности Vision Pro еще не продаются, однако Apple уже работает над новой версией устройства, надеясь облегчить и уменьшить его. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что для очков следующего поколения компания рассматривает несколько вариантов, включая модель более низкого класса и более мощную версию.

Работа над следующими Vision Pro только началась, но производитель хочет сделать устройство более легким и хотя бы немного меньшим. В настоящее время AR-очки весят около полукилограмма, и тестирование показало, что для некоторых пользователей они могут показаться слишком тяжелыми даже при непродолжительном ношении.

Как пишет Bloomberg, Apple рассматривает возможность решения этой проблемы с помощью изменения конструкции ремешка, но лучшим долгосрочным решением будет облегчение аппаратного обеспечения.

Еще одним вопросом является то, как сделать гарнитуру более простой для людей, которые носят очки для зрения. При разработке первых Vision Pro Apple решила уменьшить устройство, исключив место для рецептурных очков. Поэтому компания объединилась с Zeiss, чтобы продавать рецептурные линзы, крепящиеся к дисплеям гарнитуры с помощью магнита.

Однако встроенные линзы для зрения могут сделать Apple своеобразным поставщиком в сфере здравоохранения, а фирма может не захотеть иметь с этим дело. Кроме того, такой уровень настройки усложнит потребителям общий доступ к гарнитуре или ее перепродажу. В конце концов, даже одному пользователю со временем может потребоваться замена линз.

Bloomberg указывает, что проблема громоздкой конструкции могла бы пойти на второй план, если бы Apple вернулась к идее выпуска компактных очков дополненной реальности и исключила виртуальную составляющую. Но компания прекратила работу над легкими AR-очками еще год назад, поскольку не имела соответствующих технологий. Гендиректора Apple Тима Кука это огорчило, поскольку он считал создание очков дополненной реальности приоритетной задачей.

Apple Vision Pro: цена и старт продаж

Apple представила свою первую гарнитуру смешанной реальности под названием Vision Pro в начале июня. Очки позиционируются преимущественно как устройство дополненной реальности, но могут переключаться и на полную виртуальную реальность. Гаджетом можно управлять глазами, руками и голосом, а для физического управления есть колесико.

Цена на AR-очки будет стартовать от 3499 долларов. Начало продаж ожидается в начале 2024 года.

Интересно, что через несколько недель после презентации устройства Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Apple решила снизить прогнозы по производству гарнитуры.

Компания хотела получить 1 млн единиц Vision Pro за 12 месяцев, а китайский производитель Luxshare, собирающий устройства Apple, планирует изготовить менее 400 тыс. пар очков в 2024 году.

Основной сложностью в производственном процессе оказалось изготовление micro-OLED-дисплеев для устройства и, по данным FT, Apple была недовольна этим компонентом.