Первые AR-очки от Apple: компания хочет продавать гарнитуру в магазинах только по предварительной записи

Компания Apple планирует запустить розничную продажу своих первых очков смешанной реальности в магазинах США в начале 2024 года. Однако чтобы приобрести гарнитуру офлайн, необходимо будет записаться. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Такую же стратегию компания использовала для реализации часов Apple Watch в 2015 году.

Что касается продажи очков Vision Pro, Apple выделит в магазинах специальные зоны с сиденьями, демонстрационными модулями гарнитур и инструментами для определения размера аксессуаров.

Несмотря на то, что очки будут продаваться во всех филиалах Apple в США (речь идет об около около 270 местах), сначала секции для Vision Pro появятся в магазинах в больших городах, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес, а уже потом – по всей стране.

С такими продажами в Apple хотят убедиться, что клиенты получают подходящий им продукт. Также компания через онлайн-портал будет спрашивать у потенциальных пользователей рецепт, чтобы вставить линзы для зрения, если они нужны.

Кроме того, фирма разрабатывает приложение для iPhone, которое будет сканировать голову человека. Apple будет продавать Vision Pro и через свой веб-магазин в США в начале 2024 года, прежде чем расширить реализацию на другие страны. Тем, кто покупает AR-очки онлайн, также будет предложено загрузить данные о рецепте для линз и использовать приложение для сканирования лица, чтобы определить размер аксессуара.

Ожидается, что за пределами США Vision Pro начнут продавать в конце 2024 года. Одними из первых международных рынков могут стать Великобритания и Канада, хотя, по словам собеседников Bloomberg, окончательное решение еще не принято. Однако источники агентства рассказали, что инженеры Apple работают над локализацией Vision Pro для Франции, Германии, Австралии, Китая, Гонконга, Японии и Южной Кореи.

Apple Vision Pro: что это за очки

Apple представила свою первую гарнитуру смешанной реальности под названием Vision Pro в начале июня. Очки позиционируются преимущественно как устройство дополненной реальности, но может переключаться и на полную виртуальную реальность. Гаджетом можно управлять глазами, руками и голосом, а для физического управления есть также колесико.

Цена на AR-очки будет стартовать от 3499 долларов.

Очки Vision Pro. Фото: Apple

Интересно, что через несколько недель после презентации гаджета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Apple решила снизить прогнозы по производству гарнитуры.

Компания хотела получить 1 млн единиц Vision Pro за 12 месяцев, а китайский производитель Luxshare, собирающий устройства Apple, планирует изготовить менее 400 тыс. пар очков в 2024 году.

Основной сложностью в производственном процессе оказалось изготовление дисплеев micro-OLED для устройства и, по данным FT, Apple была недовольна этим компонентом.