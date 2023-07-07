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Первые AR-очки от Apple: компания хочет продавать гарнитуру в магазинах только по предварительной записи
Компания Apple планирует запустить розничную продажу своих первых очков смешанной реальности в магазинах США в начале 2024 года. Однако чтобы приобрести гарнитуру офлайн, необходимо будет записаться. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Такую же стратегию компания использовала для реализации часов Apple Watch в 2015 году.
Что касается продажи очков Vision Pro, Apple выделит в магазинах специальные зоны с сиденьями, демонстрационными модулями гарнитур и инструментами для определения размера аксессуаров.
Несмотря на то, что очки будут продаваться во всех филиалах Apple в США (речь идет об около около 270 местах), сначала секции для Vision Pro появятся в магазинах в больших городах, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес, а уже потом – по всей стране.Подписывайтесь на наш Telegram канал
С такими продажами в Apple хотят убедиться, что клиенты получают подходящий им продукт. Также компания через онлайн-портал будет спрашивать у потенциальных пользователей рецепт, чтобы вставить линзы для зрения, если они нужны.
Кроме того, фирма разрабатывает приложение для iPhone, которое будет сканировать голову человека. Apple будет продавать Vision Pro и через свой веб-магазин в США в начале 2024 года, прежде чем расширить реализацию на другие страны. Тем, кто покупает AR-очки онлайн, также будет предложено загрузить данные о рецепте для линз и использовать приложение для сканирования лица, чтобы определить размер аксессуара.
Ожидается, что за пределами США Vision Pro начнут продавать в конце 2024 года. Одними из первых международных рынков могут стать Великобритания и Канада, хотя, по словам собеседников Bloomberg, окончательное решение еще не принято. Однако источники агентства рассказали, что инженеры Apple работают над локализацией Vision Pro для Франции, Германии, Австралии, Китая, Гонконга, Японии и Южной Кореи.
Apple Vision Pro: что это за очки
Apple представила свою первую гарнитуру смешанной реальности под названием Vision Pro в начале июня. Очки позиционируются преимущественно как устройство дополненной реальности, но может переключаться и на полную виртуальную реальность. Гаджетом можно управлять глазами, руками и голосом, а для физического управления есть также колесико.
Цена на AR-очки будет стартовать от 3499 долларов.
Интересно, что через несколько недель после презентации гаджета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Apple решила снизить прогнозы по производству гарнитуры.
Компания хотела получить 1 млн единиц Vision Pro за 12 месяцев, а китайский производитель Luxshare, собирающий устройства Apple, планирует изготовить менее 400 тыс. пар очков в 2024 году.
Основной сложностью в производственном процессе оказалось изготовление дисплеев micro-OLED для устройства и, по данным FT, Apple была недовольна этим компонентом.