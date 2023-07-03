Apple сократит производство очков смешанной реальности: в чем причина

Компания Apple решила снизить прогнозы по производству гарнитуры дополненной реальности Vision Pro из-за сложности конструкции.

Об этом 3 июля сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, непосредственно знакомые с процессом.

Apple запустит продажи Vision Pro в начале 2024 года, сначала в США. Стартовая цена девайса будет составлять $3499.

Китайский производитель Luxshare, собирающий устройства Apple, готовился изготовить менее 400 000 единиц Vision Pro в 2024 году. В то же время, согласно отчету FT, Apple ставила целью получить 1 миллион единиц гарнитуры за первые 12 месяцев.

Основной сложностью в производственном процессе оказалось изготовление дисплеев micro-OLED для устройства. По информации FT, Apple была недовольна моделью микро-OLED.

Luxshare также "разочарована" из-за уменьшения прогноза производства на 2024 год, поскольку компания планировала увеличить свои мощности, чтобы нарастить производство до отметки в 18 миллионов единиц ежегодно.

Напомним, после того, как компания Apple презентовала свои очки смешанной реальности, компания готовится к выпуску новых моделей своих гаджетов. Помимо линейки iPhone 15, осенью 2023 года продукция фирмы пополнится двумя вариантами Apple Watch Series 9 и обновленной версией часов Ultra.