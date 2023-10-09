Apple працює над полегшенням і зменшенням окулярів Vision Pro, – Bloomberg

Окуляри змішаної реальності Vision Pro ще не продаються, однак Apple уже працює над новою версією пристрою, сподіваючись полегшити й зменшити його. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що для окулярів наступного покоління компанія розглядає кілька варіантів, включаючи модель нижчого класу та більш потужну версію.

Робота над наступними Vision Pro лише розпочалася, але виробник хоче зробити пристрій легшим і хоча б трохи меншим. Наразі AR-окуляри важать близько пів кілограма, і тестування показало, що для деяких користувачів вони можуть здатися занадто важкими навіть при нетривалому носінні.

Як пише Bloomberg, Apple розглядає можливість вирішення цієї проблеми за допомогою зміни конструкції ремінця, але найкращим довгостроковим рішенням буде полегшення апаратного забезпечення.

Ще одним питанням є те, як зробити гарнітуру простішою для людей, які носять окуляри для зору. Під час розробки перших Vision Pro Apple вирішила зменшити пристрій, виключивши місце для рецептурних окулярів. Тому компанія об’єдналася з Zeiss, щоб продавати рецептурні лінзи, які кріпляться до дисплеїв гарнітури за допомогою магніту.

Однак вбудовані лінзи для зору можуть зробити Apple своєрідним постачальником у сфері охорони здоров’я, а фірма може не захотіти мати з цим справу. Крім того, такий рівень налаштування ускладнить споживачам спільний доступ до гарнітури або її перепродаж. Врешті, навіть одному користувачу з часом може знадобитися заміна лінз.

Bloomberg вказує, що проблема громіздкої конструкції могла б піти на другий план, якби Apple повернулася до ідеї випуску компактних окулярів доповненої реальності й виключила віртуальну складову. Але компанія припинила роботу над легкими AR-окулярами ще рік тому, оскільки не мала відповідних технологій. Гендиректора Apple Тіма Кука це засмутило, оскільки він вважав створення окулярів доповненої реальності пріоритетним завданням.

Apple Vision Pro: ціна й старт продажу

Apple представила свою першу гарнітуру змішаної реальності під назвою Vision Pro на початку червня. Окуляри позиціонуються переважно як пристрій доповненої реальності, але можуть перемикатися й на повну віртуальну реальність. Ґаджетом можна управляти очима, руками й голосом, а для фізичного управління є коліщатко.

Ціна на AR-окуляри стартуватиме від 3499 доларів. Початок продажу очікується на початку 2024 року.

Цікаво, що через кілька тижнів після презентації пристрою Financial Times із посиланням на джерела повідомила, що Apple вирішила знизити прогнози щодо виробництва гарнітури.

Компанія хотіла отримати 1 млн одиниць Vision Pro за 12 місяців, а китайський виробник Luxshare, який збирає пристрої Apple, планує виготовити менше 400 тис. пар окулярів у 2024 році.

Основною складністю у виробничому процесі виявилося виготовлення micro-OLED-дисплеїв для пристрою й, за даними FT, Apple була незадоволена цим компонентом.