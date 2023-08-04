Окуляри Vision Pro отримають технологію для зниження стомлюваності очей і захитування

Компанія Apple отримала патент на технологію для AR-окулярів Vision Pro, яка має на меті зменшення захитування та стмлюваності очей. Про це пише Patently Apple.

Зазначається, що фірма прагне вирішити проблему вергентно-акомодаційного конфлікту (ВАК). При цьому явищі мозок сприймає віртуальний об'єкт так, ніби він на відстані, але ж насправді дисплей розташований близько до очей. У нормальних умовах зорова система людини очікує на збіг дистанцій.

При перегляді більшості 3D-зображень ці відстані не збігаються, тому через ВАК виникають неприємні відчуття. Справа в тому, що м’язова система ока перевантажується, і людина може відчути головний біль, запаморочення чи нудоту.

Apple у патенті описує, як можна боротися з ВАК, щоб знизити навантаження на очі. Компанія пропонує використовувати комбінацію дисплеїв та лінз таким чином, щоб змінити сприйняття зображення. Ідеться про застосування голографічної технології, яка дозволяє створювати промені світла певної форми та напрямку.

Це має забезпечити високу якість зображення і комфорт для очей користувачів.

Як зауважує 9to5Mac, загалом патент описує кілька різних способів вирішення проблеми ВАК, і поки незрозуміло, які з них реалізовані у Vision Pro.

На презентації окулярів змішаної реальності Apple зазначала, що поєднання двох 4K-дисплеїв і неймовірно низька затримка виводу зображення є важливими факторами, які запобігають захитуванню та втомлюваності очей.

Apple Vision Pro: що це за окуляри

Apple представила свою першу гарнітуру змішаної реальності під назвою Vision Pro на початку червня. Окуляри позиціонуються переважно як пристрій доповненої реальності, але він може перемикатися й на повну віртуальну реальність. Ґаджетом можна управляти очима, руками й голосом, а для фізичного управління є коліщатко.

Ціна на AR-окуляри стартуватиме від 3499 доларів.

Цікаво, що через кілька тижнів після презентації ґаджета Financial Times із посиланням на джерела повідомила, що Apple вирішила знизити прогнози щодо виробництва гарнітури.

Компанія хотіла отримати 1 млн одиниць Vision Pro за 12 місяців, а китайський виробник Luxshare, який збирає пристрої Apple, планує виготовити менше 400 тис. пар окулярів у 2024 році.

Основною складністю у виробничому процесі виявилося виготовлення micro-OLED-дисплеїв для пристрою й, за даними FT, Apple була незадоволена цим компонентом.