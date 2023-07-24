AR-окуляри від Apple стикаються з проблемою: розробники програм не хочуть створювати софт для гарнітури

Розробники у сфері віртуальної реальності насторожено ставляться до створення програм для окулярів Vision Pro через потенційно маленький ринок. Про це пише журналіст Bloomberg Марк Гурман.

Передбачається, що коли вийде гарнітура, вона пропонуватиме три типи програм:

незмінені програми для iPad і iPhone, які запускатимуться як вікно в операційній системі visionOS без додаткового втручання розробників;

модифіковані програми для iPad, які працюватимуть як вбудований застосунок у visionOS, вимагаючи від розробників оновлення інтерфейсу та оптимізації для використання в змішаній реальності;

абсолютно нові програми, створені з нуля для роботи як у віртуальній, так і в доповненій реальності. Цей варіант скористається перевагами дисплеїв із високою роздільною здатністю й можливістю керувати очима та руками.

Як зауважує Гурман, швидке рішенням для розробників – дозволити, щоб уже існуючі програми працювали без змін на Vision Pro. Однак немодифікований софт не буде ідеальним досвідом, особливо для людей, які заплатили 4 000 доларів за окуляри й аксесуари.

Навіть якщо Apple реалізовуватиме близько 500 тис. одиниць Vision Pro щорічно, це мізерна частка, якщо порівнювати з 250 мільйонами пристроїв iPhone, iPad і Mac разом, які продає компанія. На такому рівні ринок для Vision Pro у 500 разів менший, ніж для інших пристроїв Apple, і це потенційно є основною перешкодою для розробників.

При цьому журналіст вказує, що в довгостроковій перспективі Vision Pro представляє гідну можливість для творців софту. Зокрема, компанії зможуть стягувати більше коштів за програми на visionOS, адже вони знають, що обслуговують клієнтів, які готові витратити гроші.

Спершу очікується, що більшість софту для Vision Pro буде зосереджено на стримінгу відео – розробники Disney+ уже планують запуск програми на гарнітурі.

Своєю чергою Netflix відмовляється від такого кроку. За даними Гурмана, найбільший стримінговий сервіс не збирається розробляти окрему програму для AR-окулярів, але дозволить своєму застосунку для iPad працювати на гарнітурі.

Apple Vision Pro: що це за окуляри

Apple представила свою першу гарнітуру змішаної реальності під назвою Vision Pro на початку червня. Окуляри позиціонуються переважно як пристрій доповненої реальності, але він може перемикатися й на повну віртуальну реальність. Ґаджетом можна управляти очима, руками й голосом, а для фізичного управління є коліщатко.

Ціна на AR-окуляри стартуватиме від 3499 доларів.

Цікаво, що через кілька тижнів після презентації ґаджета Financial Times із посиланням на джерела повідомила, що Apple вирішила знизити прогнози щодо виробництва гарнітури.

Компанія хотіла отримати 1 млн одиниць Vision Pro за 12 місяців, а китайський виробник Luxshare, який збирає пристрої Apple, планує виготовити менше 400 тис. пар окулярів у 2024 році.

Основною складністю у виробничому процесі виявилося виготовлення дисплеїв micro-OLED для пристрою й, за даними FT, Apple була незадоволена цим компонентом.