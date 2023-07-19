Apple може створити AR-окуляри з регульованими лінзами для зору: фірма отримала патент

Компанія Apple запатентувала лінзи для зору, які можна використовувати в таких ґаджетах, як AR-окуляри, й регулювати самостійно. Про це пише Digital Trends.

Відомо, що в нещодавно презентовані окуляри змішаної реальності Vision Pro від Apple можна буде додати спеціальні лінзи для зору. Вони, за припущенням журналіста Bloomberg Марка Гурмана, коштуватимуть 300-600 доларів. Однак новий патент показує набагато кращий і дешевший спосіб зробити AR-окуляри доступними для тих, хто користується приладами корекції зору.

Патент пояснює, як лінзи в майбутніх пристроях можна регулювати на ходу, поки вони не відповідатимуть рецепту. Таким чином не потрібно буде змінювати лінзи чи пробувати вставки, які не підходять користувачу.

Один із способів відрегулювати лінзи – навести зір на об’єкт на відстані й використовувати контрольний пристрій, поки цей об’єкт не стане чітким. Передбачається, що налаштувати фокус можна буде, наприклад, за допомогою коліщатка Digital Crown на годиннику Apple Watch.

Схоже, що ця розумна система не буде представлена у Vision Pro, адже Apple уже пояснила, що співпрацювала з компанією Zeiss для створення лінз, які можна використовувати в гарнітурі. Але описана в патенті ідея приваблива тим, що для неї не потрібні додаткові покупки.

Оскільки окуляри змішаної реальності від Apple поки що не зʼявляться на ринку, компанія має час, щоб налаштувати систему лінз. Однак наразі це лише патент і його можуть ніколи не реалізувати.