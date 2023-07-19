Apple может создать AR-очки с регулируемыми линзами для зрения: фирма получила патент

Компания Apple запатентовала линзы для зрения, которые можно использовать в таких гаджетах, как AR-очки, и регулировать самостоятельно. Об этом пишет Digital Trends.

Известно, что в недавно презентованные очки смешанной реальности Vision Pro от Apple можно будет добавить специальные линзы для зрения. Они, по предположению журналиста Bloomberg Марка Гурмана, будут стоить 300-600 долларов. Однако новый патент показывает гораздо лучший и более дешевый способ сделать AR-очки доступными для тех, кто пользуется приборами коррекции зрения.

Патент объясняет, как линзы в будущих устройствах можно регулировать на ходу, пока они не будут соответствовать рецепту. Таким образом не нужно будет менять линзы или пробовать вставки, которые не подходят пользователю.

Один из способов отрегулировать линзы – навести зрение на объект на расстоянии и использовать контрольное устройство, пока этот объект не станет четким. Предполагается, что настроить фокус можно будет, например, с помощью колесика Digital Crown на часах Apple Watch.

Похоже, эта умная система не будет представлена в Vision Pro, ведь Apple уже объяснила, что сотрудничала с компанией Zeiss для создания линз, которые можно использовать в гарнитуре. Но описанная в патенте идея привлекательна тем, что для нее не требуются дополнительные покупки.

Поскольку очки смешанной реальности от Apple пока не появятся на рынке, у компании есть время, чтобы настроить систему линз. Однако пока это только патент и его могут никогда не реализовать.